Hoher Schaden nach Einbruch in Kindergarten in Werlte CC-Editor öffnen

Einbrecher haben im Kindergarten St. Sixtus in Werlte ihr Unwesen getrieben. Foto: Gerd Schade/Archiv

Werlte. Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in den Kindergarten St.Sixtus in der Marktstraße in Werlte eingebrochen und haben einen hohen Sachschaden angerichtet.