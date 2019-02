Lorup. Heva Mustafa und ihre Mutter Lamahn Abdulla kennen keine Berührungsängste. Mit einem Lächeln im Gesicht steuern die beiden Frauen aus Syrien, die seit drei Jahren in Lorup leben, auf das "Rollende Begegnungscafé" zu, dass an diesem Montagnachmittag an Krulls Hus Station macht.

Seit einem halben Jahr ist der umgebaute Kleinbus des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im nördlichen Emsland unterwegs, um Begegnung zwischen Migranten und der einheimischen Bevölkerung zu ermöglichen. Fast jede Woche und stets montags oder dienstags sind Karina Böhmker und Alina Fink vom DRK-Kreisverband Emsland in den Nachmittagsstunden mit dem Bus auf Tour, um Migranten dabei helfen, Kontakte zu Einheimischen aufzubauen und auch örtliche Gruppen und Vereine kennenzulernen.

Bislang führten die Fahrten ausschließlich in Ortschaften der Samtgemeinden Werlte und Dörpen sowie der Einheitsgemeinde Rhede. Einer Ausdehnung der Touren auf weitere Gemeinden im nördlichen Emsland stehen die beiden Migrationsberaterinnen positiv gegenüber. "Wenn die Nachfrage besteht, kommen wir auch gerne in andere Orte", macht Böhmker deutlich.





An Krulls Hus in Lorup ist das "Rollende Begegnungscafé" einmal im Monat zu Gast. Trotzdem stellt dieser Montag eine Premiere dar. Aufgrund des frühlingshaften Wetters im Februar bauen Böhmker und Fink direkt vor dem Bus eine Festzeltgarnitur auf, die mit Kaffee, Kuchen und Keksen bestückt sowie Temperaturen um die 15 Grad zum Austausch unter der strahlenden Sonne einlädt. Die eingebaute Sitzbank im Inneren des Kleinbusses wird heute also nicht benötigt.

"Wir waren schon häufiger hier. Uns gefällt das Begegnungscafé sehr gut" Heva Mustafa lebt seit drei Jahren in Lorup

Lange dauert es nicht, bis sich Heva Mustafa und Lamahn Abdulla zu den Gastgebern des DRK sowie Vertretern der Gemeinde und der Kirche dazugesellen. "Wir waren schon häufiger hier", berichtet Heva. "Uns gefällt das Begegnungscafé sehr gut." Die junge Frau erzählt von ihrem Alltag an der Loruper Grund- und Oberschule, an der sie derzeit die zehnte Klasse besucht. Und von ihrer bevorstehenden Ausbildung, die Heva im Krankenhaus absolvieren will. Mutter Lamahn teilt indes ihre Schwierigkeiten mit der Verständigung auf Deutsch mit. "Genauso haben wir uns das vorgestellt. Über was geredet wird, muss der Gesprächsverlauf zeigen. Außer Probleme oder Sorgen können durchaus auch Zukunftspläne oder Traditionen angesprochen werden", erklärt Böhmker. Je nach Bedarf hätten die DRK-Mitarbeiter auch eigene Ideen, wie das Angebot eines grundlegenden Deutschkurses, Broschüren und Zeitschriften in mehreren Sprachen und Mitmachangebote wie Spiele oder Bastelaktionen.



Nach dem ungezwungenen Kennenlernen geht es nach ihren Worten auch darum, Kontakte zu Vereinen herzustellen oder Überlegungen anzustellen, was am Angebot des Begegnungscafés" verbessert werden könne. So stellt beispielsweise der Termin in den Nachmittagsstunden ein Problem für Berufstätige dar. "Uns ist bewusst, dass wir um 15 Uhr nicht alle erreichen können", so Fink. Überlegungen auch mal auf eine spätere Uhrzeit auszuweichen, gebe es bereits. So ist es nach ihren Worten erfolgsversprechender, Vereinsvertreter für einen Austausch in den Abendstunden gewinnen zu können. "Die Vereine haben dann die Möglichkeit, ihr Angebot vorzustellen", erklärt Fink.

Bewusst sprechen die DRK-Mitarbeiterinnen von Migranten und nicht ausschließlich von Flüchtlingen, die das Begegnungscafé ansprechen soll. "In unserer Region gibt es auch viele Osteuropäer, die hier eine neue Heimat gefunden haben", so Böhmker. Nicht jeder sei allerdings offen für ein solches Angebot. "Das hängt auch stark von der jeweiligen Kultur ab."

Mit dem ersten halben Jahr sind die Verantwortlichen zufrieden. "Es ist immer etwas los. Migranten kommen zum Austausch und Ehrenamtliche sowie Einheimische helfen uns vor Ort", berichtet Böhmker. Ihr ist aber auch bewusst, dass sich der "Ort der Begegnung" noch weiter herumsprechen muss. „ Dabei sind wir auf die Ehrenamtlichen angewiesen“, so die Sozialarbeiterin. Sie wüssten, wo das Café parken sollte, wo die meisten Flüchtlinge lebten und könnten die Einwohner der Gemeinden über das Eintreffen des Cafés informieren. Zudem gebe es WhatsApp-Gruppen, die DRK-Facebookseite sowie Flyer, die das Kommen des Busses ankündigen.

In Lorup ist dies nach Angaben von Christoph Wichmann von der Gemeindeverwaltung ein Selbstläufer. "Wir haben in Lorup 50 Vereine, die vieles in Eigenregie organisieren und sich abstimmen." Das Angebot des "Rollenden Begegnungscafés" bezeichnet er als Bereicherung für die Integrationsarbeit vor Ort. "Seitens der Verwaltung können wir dies nur unterstützen."