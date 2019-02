Werlte. Wie verhalten sich Mineralwolle, Polystyrol und Zellulose im Brandfall? Diese Frage ist während des "Werlter Holzbauforums" auf dem Betriebsgelände des Unternehmens Janssen Holzbau nachgegangen worden.

Die Feuerwiderstandsfähigkeit der verschiedenen Dämmstoffe wurde unter die Lupe genommen. Im Verlauf der Veranstaltung sind zudem Themen rund um das Bauen mit Holz auch unter Betrachtung energetischer Fragen erörtert worden.

Zum Forum des Werlter Unternehmens waren nach Angaben des Geschäftsführers Axel Rebel Planer, Bauherren und Zimmereibetriebe eingeladen. Nach Vorträgen der Referenten Jürgen Küllmer und Andreas Fiedler von der Firma Isocell wurden die Techniken und Anwendungsgebiete der Zellulosedämmung und die Grundlagen im Brandschutz beim Holzbau diskutiert. Das Dämmmaterial wird aus zerkleinertem Zeitungspapier gewonnen und mit mineralischen Salzen versetzt.

Der Praxisversuch auf dem Außengelände, bei dem das Verhalten von Mineralwolle, Polystyrol und Zellulose bei stärkerer Erhitzung getestet wurde, hat nach Ansicht der Organisatoren gezeigt, dass Zellulose „außergewöhnliche Eigenschaften“ besitzt. Der mit Zellulose gedämmte Bauteilquerschnitt erwies sich beim Versuch als durchaus widerstandsfähig.



Drei Sparrenfelder

Der Versuchsaufbau bestand aus drei Sparrenfelder, die unterseitig mit Gipskarton bekleidet waren und den typischen Aufbau eines ausgebauten Daches hatten. Die drei Versuchssparren waren mit den verschiedenen Dämmstoffen ausgefacht und wurden rückseitig mit Gasbrennern beflammt und auf mehr als 1000 Grad Celsius erhitzt.

Das Sparrenfeld mit Polystyrol brannte zuerst durch, nachdem der Gipskarton platzte. Der Kunststoff brannte selbständig weiter, schmolz und entwickelte beißenden Rauch. Im weiteren Verlauf des Versuches platzte erst einige Zeit später der Gipsunterbau des mit Zellulose gefüllten Sparrenfeldes, so dass die Flammen den Dämmstoff erfassten. Das Feuer drang allerdings nicht in die unteren Schichten des Materials ein, was laut Rebel die Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellt.



Der Brenner am dritten Versuchsfeld mit der Mineralwolle hatte offensichtlich eine schwächere Heizkraft, so dass ein direkter Vergleich mit der Zellulose nicht mehr möglich war. Auch die Mineralwolle zeigte sich über einen längeren Zeitraum längere Zeitraum widerstandsfähig.

Weitere Tagesordnungspunkte des Forums befassten sich mit der Luftdichtigkeit und wärmetechnischen Fragen in der Gebäudehülle beim Holzbau. Hierzu wurden zukunftsweisende Lösungsmöglichkeiten vorgestellt. Holzbau Janssen ist nach eigenen Angaben Marktführer in der Nagelplattenbinderbauweise (zunächst für den landwirtschaftlichen Bau) und setze mit der Abbundtechnik, mit Lohnabbund und dem Holzrahmenbau die Zeichen für eine erfolgreiche Zukunft im Emsland. Auch in der „vorelementierten Bauweise“ und in der Anfertigung von nahezu bezugsfertigen Raummodulen würde das Unternehmen auch außerhalb des Emslandes mehr und mehr an Akzeptanz gewinnen.

Der Wohnbau und der wohnähnliche Bereich kommen künftig weiter in den Fokus, sagte Geschäftsführer Rolf Janssen. Er kündigte an, dass am Kreisel an der Sögeler Straße eine Mustersiedlung mit verschiedenen Bauformen entstehen werde. Planerin Silke Nortmann sei dabei, die dazu die notwendigen Unterlagen zu erstellen, so dass die Baumaßnahme bald anlaufen könne.