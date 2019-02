mls Lorup. Mit zwei neuen Mitgliedern wird der Vorstand des Gesangvereins Eintracht Lorup in den kommenden Jahren die Geschicke des Vereins lenken.

Während der Generalversammlung hatte die 2. Vorsitzende Maria Rolfes ihren Posten zur Verfügung gestellt. Einstimmig wählten die Mitglieder den bisherigen Kassenwart Ulrich Schulte-Kerssens zu ihrem Amtsnachfolger. Dessen Posten übernehmen künftig Leni Book und Karl-Heinz Albers.

Abschied nach 18 Jahren Vorstandsarbeit

Nach insgesamt 18 Jahren Vorstandsarbeit verabschiedete sich Christel Hempen aus ihrem Amt als 2. Schriftführerin. Sie übergab es an ihre Nachfolgerin Irmgard Munk nach ebenfalls einstimmiger Wahl. Hans Schröer wurde in einem weiteren Wahlgang in seinem Amt als 1. Kassierer bestätigt.

Ein besonderer Dank galt dem scheidenden Dirigenten Heinrich Möring. Die Chormitglieder waren sich einig: „Wir haben viel bei ihm gelernt und sind gut mit ihm klargekommen.“ Als Dankeschön und Anerkennung hatten die Sänger einen Gutschein und ein Präsent für ihn besorgt.

Neuer Dirigent zieht positive Erstbilanz

Seit Januar wird der Chor von André Thien geleitet. Nach den ersten Übungsstunden zog der neue Dirigent bereits eine erste Bilanz: „Das war ein guter Start. In Zukunft wird es nicht langweilig werden“, versprach Thien. Die Arbeit mit dem Gesangverein mache Spaß und er freue sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Ein Trio ist seit 40 Jahren dabei

Im Verlauf der Versammlung wurden drei Mitglieder für 40 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Leni Brauer, Karl-Heinz Hüntelmann und Marlene Albers erhielten vom Vorsitzenden Rudi Lukas die entsprechenden Urkunden. Ulrike Kleene und Josefa Reins wurden jeweils für ihre 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Als kleine Anerkennung für die regelmäßige Teilnahme an Übungsabenden und Auftritten überreichte Hans Schröer einigen Sängern ein Präsent. Maria Wilken, Marlene Albers, und Maria Rolfes waren bei allen Terminen anwesend, Rudi Lukas, Anni Klawitter, Thekla Lindemann und Christa Köss hatten nur einmal gefehlt.

Verein spielt auch Theater

Vorsitzender Lukas fasste die Aktivitäten des vergangenen Jahres zusammen. Herausragende Ereignisse des Vereinsjahres seien neben einer Drei-Tagesfahrt, die Mitgestaltung des Gottesdienstes zum silbernen Priesterjubiläum von Pater Johnson, Präses des Gesangvereins, sowie die goldene Hochzeit des Dirigenten Heinrich Möring mit seiner Ehefrau Agnesgewesen.

Die Theatergruppe des Gesangvereins habe ein plattdeutsches Theaterstück einstudiert. Die Komödie „Roland schall flegen“ wird am kommenden Wochenende in Krulls Hus noch zweimal aufgeführt. Neue Chormitglieder seien zu den Übungsabenden jederzeit herzlich willkommen, hieß es.