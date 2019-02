Grundstein für historisches Bauprojekt in Lorup gelegt CC-Editor öffnen

Den Grundstein haben (von links) Claudia Kleinert und Karl-Heinz Otten (Architekturbüro Knipper Kleine), Kreisdezernent Marc-André Burgdorf, Architekt Stefan Knipper Baunternehmer Jürgen Rolfes, Wilhelm Helmer, die neue Kita-Leiterin Christiane Siemer und Andreas Niermann von der Zimmerei Niermann gelegt. Foto: Mirco Moormann

Lorup. Mit 2,3 Millionen Euro ist der Bau der neuen Kita in Lorup die größte Einzelinvestition in der Geschichte der Kommune. Jetzt ist am Steenkenkamp der Grundstein für das 1100 Quadratmeter große Gebäude gelegt worden.