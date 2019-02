Werlte. Der SV Sparta Werlte hat auf seinem Vereinsfest im Vereinslokal Hahnenkamp das Mitglied Klaus Scholübbers geehrt. „Damit freue ich mich, einen sehr verdienten Sportler für sein Lebenswerk auszeichnen zu dürfen und ihm mit einer Urkunde den Dank Spartas zu dokumentieren“, sagte Vorsitzender Wilhelm Goldschmidt auf der Veranstaltung am Samstagabend.

Nach Worten des Vorsitzenden trug der sichtlich von der Ehrung überraschte Scholübbers schon zu frühester Kindheit den Sparta-Dress. Dabei habe Scholübbers im Fußballbereich alle Jugendmannschaften durchlaufen. Danach sei dieser in den Herrenbereich gewechselt, in dem er verletzungsbedingt im Alter von 24 Jahren seine Karriere habe beenden müssen.

Nachwuchs trainiert

„Es war für dich eine Selbstverständlichkeit, mehr als nur etwas an den Verein zurückzugeben“, lobte Goldschmidt. Mit seinem fußballerischen Wissen habe der „alte“ Spartaner mehr als 16 Jahre Nachwuchsmannschaften in allen Altersklassen trainiert. „Und das mit großem Erfolg.“ Dabei erinnerte der Vorsitzende unter anderem an die Meisterschaft der B-Jugend auf Bezirksebene.

„Hoffentlich für die nächsten 20 Jahre“

Zunächst habe der Geehrte dann ein Jahrzehnt im Vorstand der Fußballabteilung gearbeitet. In der habe er als Obmann der „Ersten“ 2008 maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft und dem Aufstieg in die Bezirksliga gehabt. Nach einer kurzen Pause sei Scholübbers erneut in das fußballerische Geschehen als Obmann eingestiegen. „Und damit hoffentlich für die nächsten 20 Jahre“, wünscht sich Goldschmidt. „Auch deshalb, weil du das Potenzial unserer jungen Spieler erkennst“, zollte der Vorsitzende dem Geehrten seinen Respekt. Belegbar sei das durch die Rückkehr der ersten Fußballmannschaft 2018 auf Bezirksebene. „Dass rund um die Spielfelder ein positives Umfeld besteht, trägt auch deine Handschrift.“

263 Festgäste stimmen „Happy Birthday“ an

Dank sprach Goldschmidt dem Geehrten auch aus, weil dieser seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den Sponsoren gehöre und dafür, „weil du für uns Spartaner ein Vorbild bist und wir dir alle zu großem Dank verpflichtet sind.“ Die Verleihung der Ehrenurkunde, so der Vorsitzende mit einem Augenzwinkern, sei aber auch eine Verpflichtung. „Du darfst nicht aufhören.“

Nach dem Überreichen der Urkunde gratulierte der Vorsitzende dem Geehrten zudem zu seinem 55. Geburtstag. Stehend stimmten die 263 Festgäste ein „Happy Birthday“ an, dass Scholübbers fast zu Tränen rührte.