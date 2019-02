Lorup. Der Vorschlag der UWG im Loruper Rat, ein neues Jugendzentrum im Ort aufzubauen, ist vom Gremium positiv aufgenommen worden. Die Pläne sollen weiter vertieft werden.

Das selbstverwaltete Jugendzentrum, das der UWG-Vorsitzende Heiner Gerdes im Rat vorgestellte, bezeichnete der CDU-Vorsitzende Hans Wilmes als "gute Idee", die auch seitens der Christdemokraten unterstützt werde. Wilmes erinnerte an das Bürgerforum der Jungen Union, auf dem ähnliche Vorhaben besprochen worden seien. Man müsse jedoch einen Ort finden, der langfristig von den Jugendlichen genutzt werden könne. Frank Revermann (CDU) ergänzte, dass alle Jugendgruppen im Ort in die Planungen mit einbezogen werden sollten und ein Jugendzentrum entsprechen attraktiv gestaltet werden sollte.

Jugendliche mitnehmen

Florian Pohlabeln (UWG) erläuterte, dass dies auch seitens der UWG so angedacht war. Bei einem Besuch des Jugendzentrums in Rhauderfehn hätten die Fraktionsmitglieder auch diesen Rat erhalten. Wenn die Jugendlichen von Beginn an mit in die Verantwortung genommen würden, dann stärke dies auch die Identifikation mit dem Jugendzentrum, was positiv für den Betrieb, auch auf längere Sicht, sei. Gerdes betonte, dass das Jugendzentrum in Rhauderfehn schon seit mehr als 40 Jahren existiere.

Ausschuss berät Details

Bürgermeister Wilhelm Helmer (CDU) meinte, dass für die Einrichtung eines Jugendzentrums eine intensive Vorbereitung benötigt werden, und unterstützte einen Vorschlag des Fraktionsvorsitzenden Wilmes, das Thema im Ausschuss für Jugend, Freizeit, Sport und Kindergärten zu beraten. Einem von Gerdes geforderten, grundsätzlichen Beschluss, dass das Jugendzentrum eingerichtet werden soll, entsprach der Rat nicht. Johannes Rieken (Einzelkandidat) betonte, das dies derzeit noch nicht nötig sei. Einstimmig sprach sich der Rat dafür aus, dass das Thema im Ausschuss weiter behandelt werden soll.

Straßenbeleuchtung wird erweitert

Einhellige Meinung herrschte auch im Rat beim Thema Straßenbeleuchtung. An einigen Stellen im Ort fehlten noch Straßenlampen, wie Helmer ausführte. So soll künftig eine weitere Lampe beim Kindergarten an der Ecke Kirchkamp/Am Markt aufgestellt werden. Mehrere Personen seien hier abends aufgrund der fehlenden Beleuchtung bereits schwer gestürzt, ergänzte Christoph Wichmann von der Gemeindeverwaltung.

Wie Helmer weiter ausführte, werde auch im Baugebiet Neues Land eine weitere Straßenlampe errichtet. Diese sei beim Aufstellen der Lampen vergessen worden, so der Bürgermeister. Ebenfalls neue Lampen müssten am Steenkenkamp aufgrund des neuen Kindergartens, der derzeit gebaut wird, aufgestellt werden. Wie Helmer mitteilte, werde zum Sommer eine neue Firma mit der Betreuung der Straßenbeleuchtung beauftragt.





Ein Antrag von Heiner Gerdes, der die Straßenbeleuchtung in der Nacht von Samstag auf Sonntag durchgehend eingeschaltet lassen wollte, wurde mehrheitlich abgelehnt. Hans Wilmes sagte, dass die Lampen extra auf die LED-Technik umgestellt worden seien, um Energie zu sparen. Dieser Effekt sei dann "für die Katz". Man könne aber darüber nachdenken, die Zeiten am Wochenende von derzeit ein Uhr auf zwei Uhr nachts zu verlängern, so Wilmes.