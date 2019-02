Lorup/Werlte. Die Zahl der Hochsitze, die mutmaßlich militante Tierschützer auf dem Hümmling zerstört haben, hat sich von neun auf 14 erhöht. Die Polizei sucht dringend nach neuen Hinweisen zu der Serie von Sachbeschädigungen.

Insgesamt sind bis zum Donnerstagnachmittag insgesamt 14 Straftaten bekannt geworden, teilte die Polizei mit. Wie berichtet, hatten die Täter in der Nacht zu Sonntag vornehmlich an der Loruper Straße in Werlte und der Breddenberger Straße in Lorup "jagdliche Ansitzeinrichtungen", wie die Hochsitze von der Polizei genannt werden, erheblich beschädigt oder sogar zerstört. Am Montag war noch von neun Hochsitzen die Rede. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter militante Jagdgegner sind. Darauf weisen auch Farbschmierereien hin. Zu erkennen sind beispielsweise die Buchstaben ALF, was für Animal Liberation Front steht. ALF ist eine in den 1960er Jahren in Großbritannien gegründete Tierrechtsorganisation.

Inzwischen ermittelt polizeiliche Staatsschutz der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim in dieser Angelegenheit, heißt es in der Mitteilung von Donnerstag. Der Staatsschutz bittet um Unterstützung bei de Ermittlungen, insbesondere durch Jäger und den jeweiligen Revierinhabern. Für die Ermittlungen sei insbesondere von Interesse, dass verdächtige Wahrnehmungen oder Bewegungen in den Revieren gemeldet werden. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. "Mutwillige Beschädigungen oder sonstige Manipulationen an jagdlichen Einrichtungen sollten dabei stets zur Anzeige gebracht werden", heißt es.







Jede Auffälligkeit melden

Hinweise erhoffen sich die Beamten aber auch auf revierfremden Fahrzeuge oder Personen, die sich auffällig für jagdliche Einrichtungen im Revier interessieren oder in der Vergangenheit interessiert haben. Sie könnten im Vorfeld der Taten die Standorte oder deren Beschaffenheit ausspioniert haben. Die Polizei schließt nicht aus, dass es "Nachahmungstaten" gibt, insbesondere bei Hochsitzen, die besonders abgelegen liegen oder besonders hochwertig sind, heißt es in der Mitteilung.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0591/87344 mit der Polizei Lingen in Verbindung zu setzen.

Jäger haben Belohnung ausgesetzt

Wie berichtet, hatte die Kreisjägerschaft Aschendorf/Hümmling eine Belohnung von 300 Euro ausgelobt, die zur Ergreifung ober Überführung der Täter führen. Bereits am Montag hatte die Polizei mitgeteilt, dass Polizeibeamte am Sonntag in einem der betroffenen Waldgebiete drei verdächtige Personen mit einem Geländewagen aus Westerstede angetroffen haben. Bei ihnen wurden Werkzeuge gefunden, die für die Taten genutzt worden sein könnten.