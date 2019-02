Werlte. In der Mitgliederversammlung des Angelsportvereins Werlte gab der Vorstand einen positiven Ausblick in die Zukunft und bescheinigte ein lebendiges Vereinsleben. Nach Wahlen wurde Dieter Robbers nach mehr als 25 Jahren als Schriftführer verabschiedet. Der Vorstand wurde für zwei Jahre neu gewählt.

Der Verein sei in jeder Hinsicht gut aufgestellt, betonte der 1. Vorsitzende Tore Zarbock in einer Mitteilung des Vereins. Für die Zukunft hoffe er, dass das Angebot des Vereins weiterhin vielen Angelfreunden zusagen werde. Das Seniorenangeln, Ferienpassangeln, Marathonangeln oder das Angeln für jedermann seien nur einige Beispiele für ein breites und lebendiges Vereinsleben. Immer größeren Raum nehme auch der Naturschutz und die Hege und Pflege der Gewässer in Anspruch, was viel Engagement der Mitglieder erfordere, jedoch als wichtiges Ziel unerlässlich sei. Er dankte allen, die in der vergangenen Zeit an den zahlreichen Arbeitseinsätzen des Vereins teilgenommen haben.

Bei der jährlichen Mitgliederversammlung des Angelsportvereins Werlte stand die Neuwahl des Vorstands auf der Tagesordnung. Dieter Robbers, der mehr als 25 Jahre ununterbrochen im Vorstand als Schriftführer tätig war, wurde feierlich verabschiedet, nachdem er bereits vorab angekündigt hatte, für eine erneute Wahlperiode nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Die Mitgliederversammlung wählte einstimmig den 25-jährigen Tim Janßen zum Schriftführer. Janßen, der im vergangenen Jahr zum Fischereiaufseher ernannt worden war, bedankte sich für das Vertrauen und erklärte, er freue sich auf die Zusammenarbeit. Der übrige geschäftsführende Vorstand wurde mit Zarbock, Philipp Tebben als 2. Vorsitzendem und Thorsten Triphaus als Kassenwart einstimmig bestätigt.

Auch Fischereiaufseher gibt Posten ab

Zarbock bedankte sich im Namen des Vereins bei Robbers für die außerordentlich gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in all der Zeit und wünschte ihm alles Gute. Eine weitere Änderung ist das Ausscheiden von Danny Künnen, der nach neun Jahren auf eigenen Wunsch nicht mehr als Fischereiaufseher und Gewässerwart tätig sein wird. Auch er wurde feierlich mit Dank für die geleistete Arbeit verabschiedet. Derzeit bereitet sich Daniel Schulze darauf vor, diese Aufgaben künftig zu übernehmen. André Völker wirkt ab sofort in der Jugendarbeit des Vereins mit.

Vereinsmeister bei den Erwachsenen wurde Tebben, bei den Jugendlichen wurde Christian Olliges Vereinsmeister. Er wurde auch gleichzeitig als Angelkönig des Vereins geehrt. Raubfischkönig wurde Markus Rolfes.

Der 1970 gegründete Angelverein, der aktuell 283 Mitglieder zählt und derzeit neben der Mittelradde insgesamt drei Gewässer in Werlte unterhält, feiert im kommenden Jahr sein 50-jähriges Jubiläum.