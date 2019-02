Vrees. Der Katholischen Landjugend Vrees droht nach einer Schlägerei im Anschluss an die Party im Januar 2019 Ärger. Die Samtgemeinde (SG) Werlte hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, wie SG-Bürgermeister Ludger Kewe am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte.

Wie berichtet, waren nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen, 20. Januar 2019, gegen 5.20 Uhr ein 25- und ein 22-jähriger Partybesucher aus einer sechsköpfigen Gruppe heraus angegriffen und schwer verletzt worden. Die Täter schlugen auf die Opfer ein und traten sie, als sie bereits am Boden lagen, heißt es in der Mitteilung der Polizei, die zwei Tage nach dem Vorfall veröffentlicht wurde. Wie darin weiter nachzulesen ist, habe sich der Vorfall "im Festzelt der Landjugendfete am Gehlenberger Weg" ereignet, wenig später ist von "im Eingangsbereich des Zeltes" die Rede. Eines der beiden Opfer musste nach Informationen unserer Redaktion im Krankenhaus in Osnabrück operiert werden, da es schwer am Auge verletzt worden war.

Nach Angaben von Ines Kreimer, Sprecherin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, sind beide Verletzte inzwischen auf dem Weg der Besserung und nicht mehr in stationärer Behandlung. Die Polizei bleibt bei ihrer Feststellung, dass sich der Vorfall "in unmittelbarer Umgebung des Zeltes" ereignet habe. Inzwischen seien der Polizei durch Zeugenhinweise die Namen mehrerer Personen bekannt, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen. Gegen sie wird nun weiter ermittelt. Zur Zahl der Verdächtigen machte Kreimer keine Angaben. Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, sich mit der Dienststelle in Werlte unter der Telefonnummer 05951/993920 in Verbindung zu setzen.

In unmittelbarer Nähe zum Zelt

Die Aussage "in unmittelbarer Umgebung des Zeltes" ist deshalb so wichtig, weil der Vorsitzende der Landjugend Vrees, Lars Bartels, und der Vreeser Bürgermeister Heribert Kleene (CDU) gegenüber unserer Redaktion behauptet hatten, die Auseinandersetzung habe sich an einem Taxistand ereignet, der sich in deutlicher Entfernung zum Zelt befunden habe. Kleene entschuldigte sich in dieser Woche bei unserer Redaktion für diese Aussage und stellte klar, der Tatort sei dem Eingangsbereich des Zeltes zuzuordnen. "Ich bin in der Sache falsch informiert worden", sagte der Bürgermeister.

Die Samtgemeinde Werlte als Ordnungsbehörde hat unterdessen ein Verfahren gegen die Landjugend eingeleitet, wie SG-Bürgermeister Ludger Kewe auf Anfrage bestätigte. "Die Klärung der Frage etwaiger Versäumnisse ist der Teil der laufenden Ermittlungen. Der Vorfall wird zurzeit untersucht." Kewe bestätigte, dass die Fete mit Musik und Ausschank deutlich nach 3 Uhr beendet worden sei. In der SG gilt eine Sperrstunde ab 3 Uhr, die Landjugendfete sei davon nicht ausgenommen gewesen, so der SG-Bürgermeister.

Samtgemeinde will an Sperrstunde festhalten

An der Sperrstunde will die Samtgemeinde auch festhalten, wie Kewe bekräftigte. "Es gibt keine Überlegungen der SG Werlte, die Sperrstunde zur Debatte zu stellen. Die Erfahrungen sind sehr positiv. Die Ziele der Samtgemeinde Werlte wurden erreicht. Kritische Vorfälle, wie sie vor der Einführung insbesondere in den frühen Morgenstunden zwischen 4 und 6 Uhr zu verzeichnen waren, finden seither so gut wie nicht mehr statt", so der Verwaltungschef.

Zu den Ermittlungen des Ordnungsamtes und den möglichen Konsequenzen für die Landjugendfete im kommenden Jahr wollten sich am Mittwoch weder Kleene noch Bartels auf Anfrage äußern. Der Landjugend-Vorsitzende kündigte eine außerordentliche Vorstandssitzung an, auf welcher zunächst das Thema besprochen werden solle.