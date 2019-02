Ein 60 Jahre alter Mann ist in Wahn bei einem Arbeitsunfall verletzt worden. Symbolfoto: Ludger Jungeblut

Lahn. In Lahn ist einem 60 Jahre alten Mann am Mittwochvormittag, 6. Februar, bei Arbeiten in einem Windpark ein Baggergreifer auf die Beine gefallen. Er wurde dabei nur leicht verletzt.