350.000 Euro Schaden nach Feuer in Betrieb in Lahn

In Lahn in der Samtgemeinde Werlte hat die Trocknungsanlage eines agrartechnischen Betriebes Feuer gefangen. Foto: NWM-TV

Lahn. Am Mittwochmittag, 6. Februar, hat es in der Gewerbestraße Rechts in Lahn (Samtgemeinde Werlte) in einem agrartechnischen Betrieb gebrannt. Verletzt wurde niemand.