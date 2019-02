In einem Vortrag in Vrees geht es um die Zukunft der Turmfalken im Emsland. Foto: Andreas Schüring

Vrees. Der Naturfotograf und Mediziner Andreas Schüring wird in seinem Vortrag am Mittwoch, 13. Februar, im Umweltbildungszentrum (UBZ) in Vrees über die Mythologie, Biologie und den Schutz des Turmfalken berichten. Beginn ist um 19 Uhr.