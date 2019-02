Werlte. Gleich drei Mal hat die Polizei am vergangenen Freitag und Samstag Autofahrer in Werlte und Lorup aus dem Verkehr gezogen.

Laut Mitteilung der Polizei ertappten Beamte am Freitagnachmittag einen 30-jährigen Autofahrer, der mit seinem Wagen auf der Loruper Straße unterwegs war, aber keinen Führerschein besaß. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Das gleiche Schicksal ereilte wenige Stunden später einen 25-jährigen Autofahrer, der mit seinem Wagen auf der Hauptstraße unterwegs war und dabei unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Test verlief nach Angaben der Polizei positiv. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Atemalkoholtest ergibt Wert von 2,34 Promille

In der Nacht zu Samstag gegen 0.45 Uhr traf es schließlich einen 62-jährigen Autofahrer auf der Werlter Straße in Lorup. Der Mann gab laut Mitteilung der Polizei bei der Kontrolle an, lediglich ein Alster getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab dann jedoch einen Wert von gleich 2,34 Promille. Das überraschte nicht nur die Polizisten, sondern auch den Beifahrer, der nach Angaben der Polizei von einer „uneingeschränkten Verkehrstüchtigkeit des Fahrers“ ausgegangen war.

Im Krankenhaus Sögel wurde dem 62-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt und es wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.