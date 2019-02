Werlte. 15 neue Sänger haben sich im vergangenen Jahr dem Kirchenchor Cäcilia Werlte angeschlossen. Damit erhöhte das Ensemble seine Stärke auf 50 aktive Mitgleder.

Entsprechend positiv gestimmt war auf der Generalversammlung auch Chorleiter Helmut Eikens. Erfreut zeigte er sich unter anderem darüber, dass der Chor Zeit für das Einstudieren einiger neuer weltlicher Stücke fand. Eikens dankte den Sängern für ihren Einsatz und gab ihnen unter anderem mit dem Sinnspruch „ohne Fleiß kein Preis“ Ausblick und Ansporn für das neue Vereinsjahr.

Gottesdienste musikalisch gestaltet

In ihrem Jahresrückblick erinnerte Vorsitzende Gertrud Schnieders an insgesamt 13 absolvierte Auftritte, hiervon neun kirchliche und vier weltliche. Außer der musikalischen Gestaltung der Gottesdienste an hohen kirchlichen Feiertagen, gehörte das gut besuchte Adventskonzert in der St.-Sixtus-Kirche, bei dem der Kirchenchor als Ausrichter außerdem auf die musikalische Unterstützung der Chöre MGV Frohsinn Wehm, Arion Werlte, den Kirchenchor Wieste und den Jugenddekanatschor zurückgriff, zu den Höhepunkten im Jahresverlauf.

Außerdem blickte der Chor auch auf einige gesellige Anlässe zurück, zu denen unter anderem eine gemeinsame Bosseltour, Ausflüge nach Bad Iburg und Osnabrück, eine Fahrradtour, das traditionelle Chorfest sowie die Adventsfeier gehörten.

Seit 40 Jahren dabei

Für die langjährige Treue zum Kirchenchor wurde Angela Runde geehrt, die dem Ensemble seit 40 Jahren angehört. Zudem wurden Luise Pleuter, Alfons Sandmann, Martina Schürmann und Gabriele Frerich für ihre 15-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Für die Teilnahme an allen Proben erhielten Hildegard Kreuzhermes, Hedwig Steenken und Irene Waals eine Anerkennung ebenso wie Bärbel Gerdes, Willi Rumpke und Gertrud Schnieders, die nur einmal fehlten. Bei den turnusmäßig anstehenden Wahlen wurden Kassenwart Hans Bögemann und die zweite Vorsitzende Irene Waals von den Mitgliedern einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.