Werlte. Die Erdarbeiten für den Bau der neuen Grundschule in Werlte haben begonnen. Weißer Sand wird auf die Baustelle gefahren, wo bald die Hochbauarbeiten starten sollen.

Die Arbeiten am Rohbau, der von der Firma Kreutzjans aus Lorup errichtet wird, sind bereits vergeben. In Kürze soll mit den Arbeiten am Fundament begonnen werden. Weiter sind nun, wie Samtgemeindebürgermeister Ludger Kewe im Samtgemeinderat mitteilte, auch die Gewerke für einen Aufzug, die Elektroarbeiten, Lüftung und Sanitär sowie die Zimmererarbeiten und den Blitzschutz vergeben worden.

Fördermittel für Bau in Aussicht

Der Bau der Grundschule soll nach derzeitigem Plan im März 2020 abgeschlossen sein. Eine gute Nachricht für die Finanzierung des Zehn-Millionen-Euro-Projektes, der größten Einzelinvestition in der Geschichte der Kommune, verkündete Kewe ebenfalls. Die Samtgemeinde kann demnach mit Fördermitteln des Landes in Höhe von 265.000 Euro nach dem zweiten Teil des Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes rechnen.

Ein entsprechender Antrag sei zum vergangenen Jahresende an das Ministerium für Inneres und Sport in Hannover gegangen, ergänzte Werltes Erster Samtgemeinderat Christian Rüve. Von dort habe es die Auskunft gegeben, dass es keine Gründe gebe, warum die Förderfähigkeit nicht gegeben sein sollte. Demnach werde davon ausgegangen, dass die Mittel auch kommen, die konkrete Zusage stehe aber noch aus.

Neue Gleichstellungsbeauftragte

Fest steht hingegen schon jetzt, dass die Samtgemeinde, sehr zur Freude der Verwaltungsspitze, wieder eine Gleichstellungsbeautragte hat. Das Amt, das Luise Reimann bis Ende März 2018 inne hatte, liegt nun in den Händen von Ann-Christin Fligg. Die 34-jährige Werlterin wurde vom Samtgemeinderat einstimmig gewählt und anschließend von Kewe verpflichtet.





Ebenfalls einstimmig sind Manuela Hecker aus Vrees als Schülervertreterin und Semaf Mohammed aus Werlte als stellvertretende Schülervertreterin in den Schulausschuss der Samtgemeinde Werlte gewählt worden. Der bisherige Schülerverteter Tobias Grote aus Lorup hatte, da er keine Schule in Trägerschaft der Samtgemeinde Werlte mehr besucht, seinen Sitz als Schülervertreter verloren.

Geld für Projekt "InduS"

Wie Ludger Kewe mitteilte, werde sich die Samtgemeinde auch in diesem Jahr wieder am Projekt „InduS - Inklusion durch Sport im Emsland“ beteiligen und dem Kreissportbund Emsland einen Zuschuss in Höhe von 2400 Euro zahlen. Der Samtgemeindeaussschuss hatte dies bereits vorab beschlossen. Für die kommenden Jahre besteht ein Mittelbedarf von 90.000 Euro, der nicht durch den Kreissportbund und die Projektpartner gedeckt werden kann.

Der Landkreis Emsland schlägt vor, die Finanzierungslücke mit jährlich insgesamt bereitgestellten Mitteln in Höhe von 45.000 Euro durch die emsländischen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden und einem Zuschuss des Landkreises Emsland in Höhe von ebenfalls 45.000 Euro pro Jahr zu schließen.

Der Beitrag der Kommunen in Höhe von insgesamt 45.000 Euro jährlich soll entsprechend dem Verhältnis der Einwohnerzahl zur Gesamtbevölkerung verteilt werden. Bei 17.173 Einwohnern ergibt sich daher für die Samtgemeinde Werlte ein jährlicher Beitrag in Höhe von rund 2400 Euro.