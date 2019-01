Transporter auf Krone-Gelände in Werlte abgebrannt CC-Editor öffnen

Der Transporter brannte vollständig nieder. Drei Pkw, die in der Nähe abgestellt waren, wurden zum Teil erheblich beschädigt. Symbolfoto: Eibner

Werlte. Auf dem Gelände der Firma Krone in Werlte ist am Montagmittag ein Transporter in Brand geraten. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf mehrere 10.000 Euro.