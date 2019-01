Vrees. Im Westen der Gemeinde Vrees wird neues Bauland erschlossen. Im zukünftigen Wohngebiet "Tannenbrink" sollen auf fünf Hektar mehr als 50 Grundstücke entstehen.

Wie Bürgermeister Heribert Kleene beim offiziellen Start der Bauarbeiten mitteilte, bestehe Handlungsbedarf in Sachen Wohnflächen. "Wir haben unser letztes Grundstück in der vergangenen Woche verkauft", so Kleene. Nun werden in einem ersten Schritt auf etwa vier Hektar 37 Grundstücke hinzukommen. Die Nachfrage nach den neuen Flächen ist bereits groß. Laut Kleene sind schon 17 vergeben. Die neue Fläche, die die Gemeinde erwerben konnte, habe "eine besondere Bedeutung für die künftige Entwicklung", so Kleene.

40 Euro pro Quadratmeter

Um attraktiv – besonders auch für junge Familien – zu bleiben, habe man sich auf einen Quadratmeterpreis von 40 Euro entschieden, so Kleene – auch wenn die Gemeinde etwas draufzahlen müsse. Zudem gelte die Regelung, dass es Ermäßigungen pro Kind auf den Preis gebe, so der Bürgermeister. Für jedes Kind gibt es 50 Cent pro Quadratmeter vergütet, "bis zum elften Lebensjahr", so Kleene. Die Lebensqualität im Ort sei nicht nur wegen zahlreicher neuer Investitionen wie einer neuen Turnhalle oder einem Kindergarten hoch, so Kleene. Auch gebe es im Ort 800 Arbeitsplätze, Tendenz steigend. Der Ganztagsbetrieb in der Schule und auch der Kita sorge auch für Flexibilität bei berufstätigen Eltern, so Kleene.





Im Mai sollen die Erschließungsarbeiten abgeschlossen sein, wie Simon und Martion Peters von der ausführenden Baufirma berichteten. Da es größere Höhenunterschiede in dem Gebiet gibt, müssen 20.000 Kubikmeter Sand aufgefahren werden, um dies auszugleichen. "Das sind 1000 Lastwagenlieferungen", ergänzte Kleene.

Kosten liegen bei 750.000 Euro

Die Entwässerung erfolgt laut Banemann über die Grundstücke, ein Regenrückhaltebecken sei deshalb nicht erforderlich. Das Wasser, dass auf der Straße anfalle, werde über eine sogenannte Rigole, einn unterirdischen Pufferspeicher, versickert. Die Gesamtkosten für die Erschließung liegen bei 750.000 Euro. Den Anteil für die Schmutzwasserleitungen übernimmt die Samtgemeinde Werlte, sodass laut Kleene noch Kosten für die Gemeinde von knapp 500.000 Euro entstünden.

Auch Raum für Mietwohnungen

Planer Markus Banemann berichtete, dass die Grundstücke zwischen 690 und 1200 Quadratmetern groß seien, eine Vielzahl liege aber bei etwa 800 Quadratmetern. Neben den Grundstücken, die für eine Bebauung mit Einfamilienhäusern vorgesehen sind, wird es zudem einen Bereich geben, in dem Häuser mit Mietwohnungen gebaut werden. "Auch die Nachfrage nach Mietwohnungen steigt an", so Kleene. Unternehmer seien an ihn herangetreten und hätten den Wunsch nach Wohnungen geäußert. Deshalb werde auf einem weiteren Hektar Fläche Platz für die Gebäude mit Mietwohnungen bereitgestellt. Hier seien die Preise pro Quadratmeter aber deutlich höher, so der Bürgermeister.

