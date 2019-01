Ehrungen in Werlte: Winfried Aubreville, Geschäftsführer des Kreischorverbandes Emsland Grafschaft Bentheim (rechts) zeichnete gemeinsam mit dem Vereinsvorsitzenden Wilhelm Bowe (links) die Sangesbrüder (von links) Hans Schwarte und Wilfried Kleymann aus. Foto: Birgit Brinker

Werlte. Gute Stimmung herrschte auf der Generalversammlung des Männergesangverein Arion in Werlte. Wie bei vielen alteingesessenen Chören ist auch in Werlte das Nachwuchsproblem in den vergangnen Jahren nahezu zum Dauerthema geworden. In diesem Jahr konnte der Chor jedoch acht neue Mitglieder in seinen Reihen willkommen heißen – worüber sich der Vorsitzende Wilhelm Bowe sehr freute und was ihn „optimistisch in die Zukunft blicken“ ließ.