Bei der Generalversammlung der Schützenbruderschaft in Werlte hat es neben einem Wechsel im Vorstand auch viele Ehrungen für langfristige Mitgliedschaft gegeben. Foto: Michael Sterk

stmi Werlte. Bei der Generalversammlung der St. Sebastianus Schützenbruderschaft in Werlte hat Schießmeister Norbert Dinklage seinen Rücktritt als Schießmeister bekannt gegeben. Hermann Fuhler ist an seiner Stelle in den Vorstand gewählt worden.