Lorup. Die Theatergruppe Lorup hat ein neues Stück einstudiert und lädt im Februar an fünf Terminen zum Dreiakter „Roland schall flegen“ ins Heimathaus Krulls Hus in Lorup ein.

Das Stück handelt von Herma, der Frau des Tierarztes Roland de Ries, die eine vierzehntägige Flugreise für zwei Personen gewinnt. Sie stürzt damit ihren Mann in ein furchtbares Dilemma. Dieser hat eine so heillose Flugangst, dass er die Reise unter gar keinen Umständen antreten will.

Andererseits jedoch fürchtet er den Spott der Dorfbewohner, wenn der Grund für den Verzicht auf die Reise offenkundig wird. Auf der Suche nach Auswegen verstrickt sich Roland mehr und mehr in den selbst gezogenen Fallstricken.

Die öffentliche Generalprobe, bei der Kaffee und Kuchen angeboten werden, findet am Dienstag, 12. Februar, um 15 Uhr statt. Weitere Vorstellungen sind am Freitag, 15. Februar, Sonntag, 17. Februar sowie am Freitag, 22. Februar, und Samstag, 23. Februar, mit anschließender After-Show-Party. Vorstellungsbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Karten für das Theaterstück gibt es im Vorverkauf bei der Tankstelle Krull in Lorup sowie bei Marlene Schwarte unter der Telefonnummer 05954/1313.