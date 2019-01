Wehm. Ein anstrengendes, aber auch erfolgreiches Jahr liege hinter ihnen, so fasste Chorleiter Ludger Dinklage das abgelaufene Jahr des Männergesangvereins Frohsinn Wehm auf der Generalversammlung zusammen.

Zahlreiche Auftritte habe der Chor absolviert, so Dinklage. Bei vielen Gelegenheiten konnten die Sänger mit neu einstudierten Stücken glänzen. So wurden für den traditionellen Auftritt am Volkstrauertag in Wehm, die Stücke „Näher mein Gott zu Dir“ und „So nimm den meine Hände“ eingeübt.

Auf dem Sängerball wurden erstmals die Lieder „Sängerfest ist heut“, und „Der Speisezettel“ zum Besten gegeben, die in Rekordzeit einstudiert worden seien, so Dinklage. Bei der Adventsandacht in der St. Sixtus Kirche konnten mit „Jetzt ist sie da, die schöne Zeit“, „Freue dich Welt“, „Denn es ist Weihnachtszeit“ und „The Virgin Mary“ gleich vier neue Lieder präsentiert werden.

Sein Dank galt den Sängern, die die intensiven Proben für diese Auftritte und die weiteren so gut mitgemacht hätten, ebenso wie seinem Vertreter Heiko Hofmann, der als ehemaliger Dirigent des Chores auch kurzfristig einspringe, wenn es notwendig sei. Auch für das kommende Vereinsjahr kündigte der Chorleiter an, an den jährlich zu absolvierenden Terminen, zu denen auch stets das Überbringen von Ständchen und auch das Singen auf Beerdigungen gehören, das Einstudieren neuer Stücke an.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft im MGV wurden im vergangenen Vereinsjahr Hermann Jüchter, der seit 25 Jahren Mitglied im MGV Frohsinn Wehm ist und dafür auch vom Chorverband mit einer silbernen Nadel ausgezeichnet wurde, sowie Martin Koop für seine 20-jährige Mitgliedschaft im Chor geehrt.