Glatteis auf der Straße hat vermutlich zu dem Unfall geführt. Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa

Werlte/Esterwegen. In der Nacht zu Freitag ist in Werlte ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Auch in Esterwegen kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall. In beiden Fällen soll Glatteis die Ursache sein.