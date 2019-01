Lorup. Einen ganz besonderen Abschluss des Jubiläumsjahres 2018 hat der Musikverein Heidegruß Lorup mit seinem Adventskonzert in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zu Lorup geschaffen. Für das unterhaltsame Event ernteten die Musiker von den Zuhörern stehende Ovationen.

Der Musikverein Heidegruß Lorup präsentierte mit seinem Adventskonzert in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zu Lorup einen gelungenen Abschluss des Jubiläumsjahres zum 40-jährigen Bestehen. In der voll besetzten Pfarrkirche genossen die Zuhörer ein abwechslungsreiches Programm in vorweihnachtlicher Atmosphäre. Mit eindrucksvollen Lichteffekten wurde die Kirche während des gesamten Konzertes ganz besonders in Szene gesetzt.

Einmarsch als Flashmob

Das Konzert begann mit einem Einmarsch der Musiker, der in Form eines Flashmobs gestaltet war. Nach der Begrüßung der Besucher durch den ersten Vorsitzenden Marc Meinerling sorgten die Titel „A Rocking Christmas“ und „Drivin‘ Home for Christmas“ bereits für begeisterten Applaus bei den Zuhörern.

Zum ersten großen Live-Auftritt des Jugendorchesters war das Engagement des Publikums gefragt. Denn beim Lied „Oh du fröhliche“ forderten die Musiker zum Singen und Mitmachen auf. Dieser Einladung folgten die Zuhörer gerne und machten begeistert mit. Auch das Jugendorchester zeigte sein Können mit Lieder wie „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ und dem Weihnachtsklassiker „Tochter Zion“.

Knicklichter-Meer als Höhepunkt

Für einen Höhepunkt zum Abschluss des Konzertes sorgte ein Meer von Knicklichtern, die das Publikum zum Lied „Happy Christmas“ bereitgehalten hatte. Die Zuhörer waren beeindruckt und belohnten die Musiker mit Standing Ovations.

Auch die Veranstalter zeigten sich erfreut über den Erfolg des Konzertes, mit dem sie in dieser Form selbst nicht gerechnet hatten. Nach der Karnevalsfeier zum Auftakt des vergangenen Jahres war somit auch die zweite große Jubiläumsveranstaltung des Musikvereins ein voller Erfolg.

Besucher spenden 2.770 Euro

Mit dem Konzert verbunden war ein Spendenaufruf von Pater Johnson, Pfarrer der Gemeinde Lorup, und Pater Lukas, Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Abraham. Für ein Hilfsprojekt in Indien sowie für die Neuanschaffung von Uniformen für die Mitglieder des Musikvereins spendeten die Besucher rund 2.770 Euro. 1.600 Euro sollen für das Projekt von Pater Johnson verwendet werden. Der restliche Betrag fließt in die Anschaffung der Uniformen.

Für den Anfang des Jahres 2019 ist wieder eine neue Nachwuchsgruppe geplant. Interessierte können sich bei dem Vereinsvorsitzenden Marc Meinerling unter der folgenden Telefonnummer melden: 01520 8768393.