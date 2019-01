Vrees. Im September stand die Entscheidung fest: Beim Europawettbewerb „Entente Florale“ hat die Gemeinde Vrees eine Goldmedaille erhalten. Einer Delegation von fast 50 Teilnehmern wurde im irischen Tullamore die Auszeichnung überreicht.

Jetzt wurde die Urkunde im Bürgerhaus angebracht und feierlich enthüllt. An der Feier nahmen neben Bürgermeister Heribert Kleene auch der Europaabgeordnete Jens Gieseke, Landtagsvizepräsident Bernd Busemann, Landratskandidat Marc-Andre Burgdorf sowie Sylvia Backers und Wilhelm Sap vom Amt für Regionale Landesentwicklung teil.

Gieseke: „Zusammenhalt im Dorf ist gegeben“

„So einen Erfolg kann man nur feiern, wenn der Zusammenhalt im Dorf gegeben ist. Das ist in Vrees seit vielen Jahren der Fall und wird sicher auch so bleiben“, sagte Gieseke, der seine Mitreise nach Irland wegen des Moorbrandes in Meppen kurzfristig abgesagt hatte. Busemann ergänzte: „ Wenn ich nach Vrees eingeladen werde, ist immer etwas Besonderes. Heute ist wieder so ein Tag. Ich spreche allen Vreesern und Vreeserinnen meinen Glückwunsch aus. So ein Erfolg gibt wieder Kraft und Motivation für weitere Projekte.“

„Motivationsanschieber“ Heribert Kleene

Marc-Andre Burgdorf überbrachte die Grüße vom Landkreis: „Eure Gemeinde ist ein Paradebeispiel für außergewöhnliche Aufgaben. Sonst wären die langjährigen Erfolge bei allen Wettbewerben nicht gewesen. Vorreiter ist als Motivationsanschieber Bürgermeister Heribert Kleene.“

Videos und Fotos wecken Erinnerungen

Nach Grußworten von Sylvia Backers und Samtgemeindebürgermeister Ludger Kewe bedankte sich Kleene bei den Anwesenden. Besonders auch bei allen, die in Irland dabei waren. „Spätestens nach der Bekanntgabe der Goldmedaille wusste jeder im Saal, wo die größte europäische Gruppe zu finden war“, so Kleene. Anschließend wurden Videofilme und viele Fotos der Fahrt gezeigt, die viele Erlebnisse in Erinnerung ins Gedächtnis riefen.