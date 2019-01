Lorup. Ein neuer Kindergarten, die Umgestaltung des Kirchenumfeldes, ein neues Feuerwehrhaus und einige Straßenbaumaßnahmen – in Lorup stehen in diesem Jahr zahlreiche Projekte an. Dies teilte Bürgermeister Wilhelm Helmer auf dem Neujahrsempfang der Gemeinde mit.

Mehrere Millionen Euro werden in diesem und den kommenden Jahren in der Gemeinde investiert, wie Helmer auf dem achten Neujahrsempfang der Gemeinde ausführte. Der Kindergarten schlage mit zwei Millionen Euro zu Buche, so Helmer. Sorge bereiteten ihm die hohen Betriebskosten von derzeit 300.000 Euro, die sich nach Inbetriebnahme des neuen Kindergartens für die Gemeinde noch deutlich erhöhten. Je nachdem wie viele Eltern ihre Kinder in den mittlerweile beitragsfreien Kindergarten schickten, sei auch der Neubau schon bald an der Kapazitätsgrenze. Dann sei das neue Gebäude schon wieder zu kein, so Helmer.

Stetiges Wachstum

Diese Ausgaben seien zwar belastend für den Haushalt, dennoch seien es gute Nachrichten. Schließlich entwickle sich die Gemeinde positiv, so Helmer. Stetiger Wachstum mit etwa 40 Geburten und eine rege Bautätigkeit seien Indizien dafür. Auch die Gewerbesteuer sei um 250.000 Euro auf 2.250.000 Euro gestiegen. Eine "eindrucksvolle Entwicklung" attestierte der Gemeinde auch Samtgemeindebürgermeister Luger Kewe und nannte die stetig steigenden Beschäftigtenzahlen und Erweiterungen der Gewerbegebiete.









Weiteres Geld werde die Gemeinde auch in die Umgestaltung des Kirchenumgefeldes investieren. Im Frühjahr soll die Baumaßnahme beginnen, für die Helmer etwa 320.000 Euro plus Planungskosten veranschlagte. Für das neue Feuerwehrhaus werd seitens der Samtgemeinde am Osternbrink 1,2 Millionen Euro investiert.



Eine gute Nachricht im vergangenen Jahr sei die Zusage des Landes zur Sanierung der Ortsdurchfaht gewesen, so Helmer. Für 750.000 Euro soll hier gebaut werden. Ein weiteres Straßenbauprojekt ist die Hilkenbrooker Straße, die erneuert werden soll. Auch hier fallen Kosten von etwa 700.000 Euro an. Eine weitere positive Mitteilung kam unlängst aus Berlin, so Helmer. Das Munitionslager der Bundeswehr wird ab 2020 reaktiviert, bis 2022 werden 40 Arbeitsplätze geschaffen. "Was viele nicht mehr geglaubt haben ist wahr geworden", so Helmer.

Keine Aufnahme in Dorfentwicklung

Eine schlechte Nachricht kam indes aus Hannover. Die Gemeinde hatte sich mit Vrees und Rastdorf bereits zum zweiten Mal für die Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm beworben. Auch dieses Mal werde man nicht zum Zuge kommen, so Helmer. "Versprochen hatten wir uns davon eine Aufwertung unseres Ortes und des Ortsbildes", sagte der Bürgermeister.

Alte, leerstehende Gebäude prägten die Hauptstraße. "Es kann nicht in unserem Interesse sein, diesen Zustand kritiklos länger hinzunehmen", so Helmer. der an die Eigentümer appellierte, auch im Interesse der Gemeinde die Grundstücke dem Markt zur Verfügung zu stellen. "Die Entwicklung Lorup muss auch an der Hauptstraße stattfinden. Sie ist die Lebensader der Gemeinde." Auch Kewe riet den Lorupern, bei der Dorfentwicklung einen langen Atem zu haben und weiter am Ball zu bleiben. "Ich bin überzeugt, dass es sich lohnen wird."













Traditionell wurde auch eine Gruppe aus dem Ort besonders geehrt. Helmer hatte in diesem Jahr eine Urkunde samt Geschenk für den "Samstagstreff" parat. Die Gruppe betreut seit 2007 ehrenamtlich Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen. Zehn ehrenamtliche Helferinnen sind jeden ersten Samstag im Monat im Einsatz. "Mit dieser Betreuung schaffen sie für die Familien eine große Entlastung", so Helmer.





Stellvertretend für die Gruppe nahmen die sichtlich überraschten Mitglieder Thekla Lindemann und Walburga Hegger die Auszeichnung entgegen. Auch wenn er einen Geldbetrag überreiche, sei die Arbeit der Gruppe unbezahlbar, so Helmer. Der Neujahrsempfang wurde von der Musikgruppe der Kirchengemeinde begleitet. Sie hatten für den Anlass extra weltliche Stücke einstudiert, da sie sonst nur kirchliche Lieder spielten, teilten sie mit – und erhielten dafür viel Applaus.