Jugendzentrum eine Bereicherung für den Ort

Lorup . Die Idee, ein Jugendzentrum in Lorup zu schaffen, kann bei erfolgreicher Umsetzung eine Bereicherung für das Dorf werden.

So hätten die Jugendlichen einen eigenen Ort, an dem sie sich aufhalten können, wann und wie lange sie möchten. Derzeit ist das Jugendheim zwar als Treffpunkt vorhanden, es muss aber mit anderen Gruppen geteilt werden. An einem festen Ort könnten sich die jungen Leute einrichten und sich so besser mit dem Jugendzentrum identifizieren. Wichtig ist dies auch für eine angedachte, selbstverwaltete Form des Jugendzentrums. Haben die Besucher das Gefühl, dass es „ihr“ Ort ist, so kümmern sie sich besser um den Betrieb und den Erhalt der Einrichtung.

Bei der Suche nach einem geeigneten Ort könnte auch die Gemeinde weiterhelfen – schließlich wird in absehbarer Zeit das alte Feuerwehrhaus leer stehen. Bei der Ausstattung mit Möbeln, Billard- oder Kickertisch kann zudem auf die Spende der Raiffeisenbank zurückgegriffen werden. Das Geld soll für nachhaltige Projekte verwendet werden. Das Rhauderfehner JuKz, das seit mehr als 40 Jahren besteht und als Ideengeber für die neue Loruper Initiative dient, zeigt, dass dies klappen kann.