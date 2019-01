Lorup. Unabhängig voneinander haben die Landjugend und die UWG aus Lorup sich Gedanken gemacht, im Ort ein neues Jugendzentrum einrichten zu können. Nun haben sie gemeinsam das Juz in Rhauderfehn besucht und Ideen eingeholt.

Wie Heiner Gerdes, Vorsitzender der UWG im Loruper Gemeinderat, im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilt, habe er mit seinen Parteikollegen seit einiger Zeit Überlegungen angestellt, ein Jugendzentrum auf den Weg zu bringen. Man höre häufig im Ort, dass es einen Ort für Jugendliche geben sollte, an dem sie sich spontan und ungezwungen treffen können, berichtet Gerdes. Die UWG sei von Jugendlichen, jungen Erwachsenen, aber auch von Eltern darauf angesprochen worden.

Im Dezember habe er dann zufällig mit der Vorsitzenden der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB), Ina Helmer, über dieses Thema gesprochen. Dabei stellte sich heraus, dass auch die Landjugend seit einiger Zeit einen solchen Ort sucht. Wie Helmer im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilt, sei diese Suche seit dem vergangenen Sommer aber noch ohne Erfolg. Man habe einen Raum in Krulls Hus, der aber schon für Treffen des elfköpfigen Vorstandes zu klein sei. Insgesamt habe die Gruppe etwa 150 Mitglieder.

Im Jugendheim der Kirchengemeinde, da sind sich Helmer und Gerdes einig, seien die Voraussetzungen für einen offenen Jugendtreff nicht optimal, da zahlreiche Gruppen die Räume nutzten. Helmer betont, dass es der Landjugend "um die Sache" gehe und dass sie politisch neutral und in keiner Beziehung zu politischen Parteien oder Wählergemeinschaften stehe.

Um sich einmal anzuschauen, wie ein solches Jugendzentrum organisiert sein kann und wie dieses von der Jugend angenommenn wird, wurde das selbstverwaltete Jugend- und Kulturzentrum (JuKz) in Rhauderfehn besucht, wie Gerdes weiter erklärt. Die Mitglieder der "Aktionsgruppe" des JuKz stellten die Räumlichkeiten vor, die genügend Platz für Billard, Kicker, Dart, Gesellschaftsspiele, oder einfach nur "Klönen"bieten, so Gerdes. Außerdem verfüge das JuKz über einen kleinen Thekenbereich sowie eine Halle, in der kleine Konzerte oder andere kulturelle Veranstaltungen stattfinden können.

In den Räumlichkeiten finden regelmäßige, aber auch spontane Treffen statt. Besonders beeindruckt zeigt sich Gerdes darüber, dass das Zentrum seit mehr als 40 Jahren besteht und seitdem komplett selbst von den Jugendlichen organisiert und verwaltet wird. Die Gemeinde Rhauderfehn stellt das Gebäude (ein altes Schulgebäude) und gibt weitere Gelder für die Bewirtschaftung des Gebäudes, so Gerdes. Außerdem gibt es einen Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen zur Jugendförderung. Auch diese Gelder werden durch die Jugend oder jungen Erwachsenen selbst verwaltet. Zur Unterstützung gibt es einen Trägerverein.

"Unserer Meinung nach könnte ein solches Jugend- und Kulturzentrum eine gute Ergänzung für die Freizeitgestaltung der Loruper Jugend sein", so Gerdes. Seitens der UWG Lorup werde zeitnah ein entsprechender Antrag an den Gemeinderat gestellt. Der Rat sollte dann entsprechende Gelder im Haushalt zur Verfügung stellen und sich um geeignete Räumlichkeiten bemühen. Womöglich können auch Fördergelder beantragt werden, so Gerdes.