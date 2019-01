Den Plan zur Verrohrung des „Vreeser Grabens“ präsentieren (von links) Martin Windhaus, Geschäftsführer Wasser- und Bodenverband Friesoyther Wasseracht, Bürgermeister Heribert Kleene, Herbert Peters, der Bauausschussvorsitzende Alfons Schrandt sowie Andre Hanken vom Wasser- und Bodenverband Friesoyther Wasseracht. Foto: Gemeinde Vrees/Alwin Wessels

Vrees. In der Gemeinde Vrees wird der „Vreeser Graben“ auf einer Länge von etwa 220 Metern verrohrt. Die Verrohrung des Gewässers beginnt am Heimathaus und verläuft in südlicher Richtung bis zum Ende der beidseitigen Bebauung, teilte die Gemeinde mit.