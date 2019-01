Werlte. Das Gesundheitszentrum in der Werlter Stadtmitte, das im vergangenen Sommer offiziell eröffnet worden ist, erhält eine Erweiterung. Der Apotheker Henning Hesekamp lässt einen 800 Quadratmeter großen Anbau errichten.

Somit stehen in Zukunft 2600 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Im ersten Bauabschnitt hatte die Hümmlinger Volksbank als Investor bereits 1800 Quadratmeter für das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ)und weitere Praxen und Geschäftsräume errichtet. Nun folgt der Lückenschluss zur Albert-Trautmann-Apotheke, die Hesekamp betreibt.

Nach dem Auszug der Mediziner Raimar Walter, Hedwig Kröger und Khalouk Almoalem aus dem Gebäude zwischen dem Gesundheitszentrum und der Apotheke wurde dieses abgerissen. Dort entsteht nun der zweite Bauabschnitt des Zentrums mit einer Nutzfläche von insgesamt etwa 550 Quadratmetern. Die Bodenplatte ist bereits fertig.









Im Erdgeschoss wird, so teilt es Rudolf Hesekamp, Vater von Henning Hesekamp und ebenfalls in die Planungen involviert, eine Arztpraxis entstehen. Etwa 170 Quadratmeter stehen dafür zur Verfügung, einen Mieter gibt es derzeit noch nicht. Die Praxis kann, so Hesekamp, auch unter dem Dach des kommunalen MVZ betrieben werden. Zudem entsteht ein Durchgang, sodass die Parkplätze hinter dem Gesundheitszentrum durch eine Passage mit der Hauptstraße verbunden werden.





Im ersten Obergeschoss wird darüber hinaus Platz für eine weitere, etwa 210 Quadratmeter große Praxis mit eigenem Aufgang geschaffen. Auch hier wäre eine Kooperation mit dem MVZ möglich, Mediziner könnten sich aber auch selbstständig niederlassen.

Ein Stockwerk darüber werden im zweiten Obergeschoss zwei Mietwohnungen mit 70 und 100 Quadratmetern Fläche gebaut. Wenn alles nach Plan läuft, dann soll der Bau zum Ende des Jahres fertig sein, so Hesekamp. Gebaut wird im selben Stil wie beim ersten Bauabschnitt.

Idee aus dem Jahr 2016

Die Idee für das Gesundheitszentrum kam 2016 seitens der CDU-Fraktion im damaligen Werlter Gemeinderat. Im Sommer 2017 wurde mit dem Bau begonnen, der dann im vergangenen Juli abgeschlossen werden konnte. Seitdem ist das MVZ in Trägerschaft der Stadt Werlte in Betrieb.

Derzeit gibt es im Gebäude an der Hauptstraße Ecke Meyerhof neben dem MVZ im Erdgeschoss noch einen Optiker und ein Sanitätshaus. Im Obergeschoss ist ein Zahnarzt, eine Physiotherapie-Praxis, eine Psychologin und eine Logopädin ansässig. Im MVZ ist zudem eine Sprechstunde für die Unfallchirurgie und Orthopädie in Kooperation mit dem Hümmling-Hospital in Sögel eingerichtet worden.