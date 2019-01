Werlte . Die Verwaltungen der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Werlte werden personell verstärkt. Im Laufe der vergangenen Jahre ist ein Bedarf von insgesamt etwa fünf zusätzlichen Stellen entstanden.

Samtgemeindebürgermeister Ludger Kewe hatte bereits in der vergangenen Sitzung des Samtgemeinderates von der Aufstockung des Personals berichtet. Demnach sei man bislang davon ausgegangen, dass eine Vollstelle in den Verwaltungen pro 1600 Einwohner ausreichten. Nun sei man aber zu der Erkenntnis gekommen, dass eine Vollstelle für 1100 Einwohner als Grundlage zu nehmen sei.

Anforderungen gestiegen

Wie Werltes Erster Samtgemeinderat Christian Rüve auf Anfrage erklärt, werde aufgrund des sowohl in Quantität und Qualität gewachsenen Aufgabenportfolios der Mitarbeiter jetzt ein zusätzlicher Bedarf von fünf bis sechs Stellen für alle fünf Mitgliedsgemeinden und die Samtgemeinde als erforderlich und angemessen erachtet. Der Samtgemeindeausschuss habe deshalb die Verwaltung beauftragt, entsprechende Stellen auszuschreiben und geeignete Bewerber vorzuschlagen.

Bewerbungen eingegangen

Das Verfahren laufe derzeit, die Stellenausschreibungen sind laut Rüve erfolgt. Die ersten Bewerbungen seien eingegangen und auch Vorstellungsgespräche seien bereits terminiert. Eine Aussage zu den zusätzlich entstehenden Personalaufwendungen können laut Rüve getroffen werden, wenn klar ist, wer mit welcher Qualifikation ab wann für die Arbeit in der Verwaltung gewonnen werden konnte. Die Summe der Stellen, die sich auf die Verwaltung der Stadt Werlte und die Gemeinden Lahn, Lorup, Rastdorf und Vrees aufteilen, steigt somit von derzeit elf auf dann 16 oder 17.





Die letzte Berechnung des Personalbedarfs der Mitgliedsgemeinden stammt laut Rüve aus dem Jahr 2008. Damals war die Gemeinde Lorup als Bezugsgröße herangezogen worden. Es wurde deshalb von rund 3200 Einwohnern ausgegangen, für die man zwei Vollzeitstellen zugrunde gelegt hatte, also eine pro 1600 Einwohner.

Zehn Prozent Bevölkerungsanstieg

Im Vergleich zur letzten Berechnung im Jahr 2008 hat sich die Bevölkerung in der Samtgemeinde um zehn Prozent vergrößert. Lebten vor zehn Jahren noch etwa 16.000 Menschen in der Samtgemeinde, so sind es heute (Stand Ende November 2018) 17.600. Bis auf die Gemeinde Lahn, die leichte Rückgänge zu verzeichnen hat, sind alle Mitgliedsgemeinden deutlich gewachsen.