Vrees. Der Vogelzüchter Heinz Schrandt aus Vrees ist Deutscher Meister der Sittichzüchter mit einem Chinasittich.

Bei der 70. Deutschen Meisterschaft des Deutschen Kanarien- und Vogelzüchterbundes (DKB) in Bad Salzuflen stellten nach Mitteilung der Vogelfreunde Hümmling Züchter aus ganz Deutschland rund 11.000 Vögel aus.

Mit seinem Chinasittich wildfarbig sicherte sich Schrandt den Titel des „Deutschen Meisters am Bande“ mit der Bewertung „vorzüglich“. DKB-Präsident Klaus Weber ehrte die Züchter mit Wanderpokalen, Ehrennadeln und Medaillen.

Die Bewertung „vorzüglich“ ist den Vogelfreunden zufolge die höchste Auszeichnung, die ein Züchter auf der Schau erlangen konnte. Durch diesen Erfolg rundete Schrandt seine erfolgreiche Bilanz der vergangenen Monate ab. Bei der Europaschau in Herning errang er bereits in seiner Sparte den Europameistertitel. Zudem stellte er bei der Bundesschau in Kassel den Bundessieger.

Während dieser Schau konnte er noch mit Gruppensieger mit einem Vielfarbensittich, Rotflügelsittich, Chinasittich sowie einem Bourkesittich rosa weitere Erfolge für sich verbuchen. Alle Tiere erhielten die Bewertung „vorzüglich“.

Erfolgreich schnitt auch Andreas Rübertus ab. Der Züchter aus Werlte wurde in der Gruppe der Farben- und Positurkanarien mit einer Kollektion satinett gelb Mosaik Typ 2 „Deutscher Meister der Schauklasse“ mit 367 Punkten. Josef Bloms aus Werlte errang einen Klassensieg mit einer Ringelamadine Wildfarbig.