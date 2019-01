Lorup. Das Munitionslager der Bundeswehr in Lorup, das geschlossen werden sollte, steht seit vergangenem Sommer auf dem Prüfstand für eine Wiederinbetriebnahme. Im Januar soll es ein weiteres Gespräch darüber geben.

Ursprünglich sollte im zweiten Quartal dieses Jahres eine Entscheidung herbeigeführt werden, hatte das Bundesverteidigungsministerium im vergangenen Jahr mitgeteilt. Dieser Zeitraum war für die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann (CDU) aber "nicht akzeptabel", wie Connemann bei einem Besuch im Lager im August vergangenen Jahres mitteilte. Auch mit Blick auf die Angestellten sei eine Entscheidung schnell herbeizuführen, sagte Connemann.









Bereits im September hatte sie auf ein Gespräch zur Zukunft des Standortes mit dem Staatssekretär Gerd Hoofe aus dem Verteidigungsministerium gepocht. Wie Connemann jetzt mitteilt, hat dieses Gespräch bislang noch nicht stattgefunden. Am 23. Januar wird es nun aber zum Treffen mit Hoofe in Berlin kommen.

Wie Hoofe laut Connemann mitgeteilt hat, sei die Entscheidung bezüglich einer Wiederinbetriebnahme des Munitionslagers Lorup noch nicht abschließend getroffen. Ferner hätte zunächst eine ganzheitliche und belastbare Abschätzung zum künftigen Bevorratungsbedarf erfolgen müssen, um wiederum eine Ableitung der erforderlichen logistischen Fähigkeiten und Kapazitäten sowie der Infrastruktur vornehmen zu können. Die erforderlichen Untersuchungen seien mittlerweile abgeschlossen, eine Entscheidung stehe kurz bevor.

Klarheit gewüscht

Sie selbst wünscht sich Klarheit, wie Connemann auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. "Alle Beteiligten brauchen endlich Planungssicherheit – vorneweg die Beschäftigten", so Connemann. Aber auch Gemeinde und Samtgemeinde müssten wissen, wie es weitergeht. Staatssekretär Hoofe habe zugesagt, spätestens beim Treffen in Berlin eine belastbare Tendenz mitteilen zu können. "Ich hoffe natürlich auf positive Nachricht, also Wiederinbetriebnahme des Munitionslagers Lorup. Die Region es verdient", sagt Connemann.

Anzeige Anzeige

Lager einsatzfähig

Dass das Lager im Fall einer Reaktivierung sofort wieder einsatzfähig wäre, das bestätigte der Kommandant Klaus Steinl, Leiter des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums Leer, vergangenen Sommer. Ursprünglich war das Dienstleistungszentrum dafür auserkoren, die Schließung bis zum Ende des Jahres 2018 vorzubereiten. Derzeit läuft eine sogeannte Stillstandswartung. Der Betrieb kann aber jeder zeit wieder aufgenommen werden, so Steinl.

In 1980er-Jahren bis zu 160 Beschäftigte

Im Munitionslager Lorup sind derzeit noch drei zivile Angestellte der Bundeswehr, elf private Sicherheitsleute mit vier Hunden tätig. Zu Hochzeiten in den 1980er-Jahren, als der Standort noch den Status eines Munitionsdepots hatte, waren bis zu 160 Personen in Lorup tätig. Die Patriot-Abwehrraketen, die bis vor zwei Jahren dort eingelagert waren, befinden sich derzeit in einem Munitionslager in Seltz (Mecklenburg-Vorpommern).