Lorup. Seit Jahrzehnten pflegt der Heimat-Ring den uralten Brauch der Herstellung von sogenannten „Tunscheeren.“ Angeboten wird sie den Mitgliedern zwischen Weihnachten und den Dreikönigstagen im Heuerhaus bei Krulls Hus.

Buntes Papier liegt bei der Fertigung auf dem Tisch verstreut, geschälte Weidestöcke liegen bereit und bunte Dekoration ist aufgehäuft, gehobelte und rechteckige Bretter in verschiedenen Größen fehlen natürlich auch nicht. Alle diese Sachen werden von den sechs Anwesenden, die eine „Tunscheere“ basteln wollen, gebraucht. Oft vervollständigen grüne Zweige, Äpfel oder Lichter die „Tunscheere“. Dabei sind der Fantasie bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt.

Das Herstellen ist eine recht mühselige Arbeit. Das sogenannte Krüllen des Weidenstockes in der Mitte des Brettes ist besonders schwierig, weil das Holz weder zu trocken noch zu nass sein darf. Von der einen Seite des Holzbrettes zur anderen spannen sich mehrere Holzbogen, die mit bunten Papier umwickelt sind. Die Kunst ist es dabei, sie so zu biegen, dass sie nicht brechen. In die Mitte der „Tunscheere“ kommt traditionell eine Krippendarstellung. Am Ende haben alle Teilnehmer farbenfrohe „Tunscheeren“ gebastelt, die dann bald zum Einsatz kommen sollen.

Das aus dem Plattdeutschen stammende Wort „Tunscheere“ bedeutet auf Hochdeutsch „über den Zaun reichen“. Nach Angaben des Vorsitzenden des Heimat-Rings, Hans Schwarte, sind diese ursprünglich von Heuerleuten den Bauern als Zeichen der Ehre und Anerkennung überreicht worden. Später habe sich dieser Brauch auf weitere Bevölkerungskreise ausgebreitet. In einem unbewachten Augenblick wird oft die „Tunscheere“ einer befreundeten Familie vor die Haustür oder auf die Fensterbank gestellt.