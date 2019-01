Lorup . Vom Jünglingsverein zum gestandenen Fußballclub: Der Loruper Heimat-Ring hat die sportlichen Errungenschaften des FC Union, später DJK Lorup, der 1920er- und 30er-Jahre genauer beleuchtet.

Der Sportbetrieb in der Gemeinde begann schon früh. Im Jahr 1911 wurde, so schreibt es Heimat-Ring-Vorsitzender Hans Schwarte in der jüngsten Jahresschrift "Beldertunscheere", ein sogenannter Jünglingsverein gegründet. Der damalige Kaplan Schlütke hatte es sich gemeinsam mit Lehrer Schröder zur Aufgabe gemacht, die sportlichen Aktivitäten der Dorfjugend zu organisieren – und hatten damit den ersten Sportverein auf dem Hümmling gegründet.

Auswärtige Arbeiter bringen "englischen Sport" mit

Auch eine Fußballmannschaft, der FC Union Lorup, ließ nicht lange auf sich warten. Der "englische Sport", wie er in dieser Zeit genannt wurde, war durch auswärtige Arbeiter der ehemaligen Maschinenfabrik Perk nach Lorup gekommen, wie Schwarte berichtet. Erste sportliche Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. Bereits im Jahr 1923, nachdem die DJK (Deutsche Jugendkraft) gegründet wurde, gingen die ersten Pokale auf den Hümmling. Beim ersten gemeinsamen Sportfest der damaligen Kreise Aschendorf und Hümmling wurden Wettkämpfe im Laufen, Hochsprung, Dreisprung Kugelstoßen und weiteren Disziplinen ausgetragen.

Erste Siege im Fußball

Im Fußball konnten die Loruper im Jahr 1926 das erste große Spiel für sich entscheiden. Im September 1925 wurde der Sportgau Emsland, zu dem die Kreise Hümmling, Aschendorf, Meppen und Lingen zählten. Im Frühjahr 1926 kam dann der Meister des Sportgaus Rhein-Weserkreis, die Sportfreunde Rheine, zu einem Freundschaftsspiel nach Lorup, das die Gäste laut damaligen Berichtes der Ems-Zeitung "vor einer großen Zuschauerkulisse" unerwartet gewannen. Beim einem Pokalturnier in Rhede im Juni 1926 musste sich die Mannschaft der DJK Meppen knapp geschlagen geben.





Während in der Leichtathletik im Laufe der 1920er-Jahre viele Preise eingeheimst wurden, kamen auch die Fußballer zum gebührenden Erfolg. 1930 wurde die DJK Lorup Bezirksmeister und gab in der gesamten Saison nur einen Punkt ab. Der bis heute größte Erfolg gelang im darauffolgenden Jahr. Die Loruper schafften es, die Gaumeisterschaft für sich zu entscheiden. Ein Spiel verloren sie gegen den Dauerrivalen aus Meppen, wurden aber dennoch Meister. Das Spiel um die Meisterschaft im Sportkreis Hannover in Lingen gegen die DJK Osnabrück verloren die Loruper aber deutlich mit 0:3. Die Titelverteidigung im Jahr 1932 gelang nicht, nach einer Niederlage gegen Nordhorn wurden die Loruper aber dennoch Vizemeister.

Spielverbot durch Nazis 1934

Während der DJK-Zeit gab es insgesamt 16 Spiele zwischen den Bezirksauswahlen Hümmling und Aschendorf. Elf Spiele gewann der Hümmling, drei blieben unentschieden und nur zwei gingen verloren. 1933 endete dann mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten die Ära des DJK-Verbandes. Das endgültige Spielverbot wurde am 2. Juni 1934 von den Nazis verkündet. Damit enden auch die "goldenen Jahre" des Sports in Lorup.

Bahnanschluss scheitert

In der mittlerweile 62. "Beldertunscheere", die sich explizit den 1920er-Jahren widmet, wird zudem über die Bemühungen zur Realisierung einer Bahnverbindung nach Lorup berichtet. Wie Dirk Book ausführt, sei eine gut zehn Kilometer lange Schmalspurstrecke von Werlte nach Lorup, im Verlauf entlang der heutigen K 124 von Spahnharrenstätte nach Lorup, geplant gewesen. Die Pläne wurden jedoch im März 1922 vom Gemeindeauschuss beendet. Zu hohe Kosten wurden als Grund genannt. Jedoch könnten es auch die Bedenkenträger von damals gewesen sein, die den Bahnplanungen einen Strich durch die Rechnung machten. So werde auch heute noch davon berichtet, dass durch die Bahnverbindung "Janhoagel" und andere ungewollte Personen in die Gemeinde hätten kommen können.

Beim Vorstand erhältlich

Die Jahresschrift, die sich weiteren Geschichten aus der Zeit zwischen 1920 und 1930 widmet, ist beim Vorstand des Heimat-Rings Lorup erhältlich und kostet zehn Euro. Für die Mitglieder des Heimat-Rings ist die "Beldertunscheere" im Jahresbeitrag von 15 Euro enthalten. Weitere Informationen über die Jahresschrift und die Arbeit des Heimat-Rings und seiner Arbeitskreise gibt es im Internet unter heimatring-lorup.de.