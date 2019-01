Lorup. Knapp 5000 Euro hat die Raiffeisenbank Lorup an verschiedene Loruper Vereine und Institutionen verteilt. Das Geld stammt größtenteils aus den Reinerträgen des VR-Gewinnsparens.

Damit wolle man das besondere ehrenamtliche Engagement in Lorup unterstützen und würdigen, waren sich die beiden Bankvorstände Heinrich Hanekamp und Jürgen Schenzel einig. Insgesamt überreichten sie im Rahmen einer kleinen Feierstunde Schecks im Wert von 4850 Euro an die Vertreter der Vereine.

Folgende Gruppen durften sich in diesem Jahr über Geld aus dem VR-Gewinnsparen freuen: Der Förderverein der GOBS Lorup über 750 Euro, der hierfür Mikroskope für die Arbeitsgemeinschaften anschaffen möchte; die Katholische Frauengemeinschaft über 750 Euro für eine Akku Lautsprecherbox mit Mikrofonen und Headset; der Musikverein „Heidegruß“ über 750 Euro für neue Westen für die Uniformen; der Schützenverein Lorup über 750 Euro für einen vollautomatischen Defibrillator; der Kindergarten Elfe der Katholischen Kirchengemeinde über 500 Euro für eine Kletterbrücke im Bewegungsraum, der Sportverein BW Lorup über 500 Euro für ein Basisgestell für Trainingsgeräte und „Ball-Catcher“ mit Korb; der Samstagstreff über 350 Euro für eine Busfahrt zum Zoo; die Bücherei (KÖB) Lorup über 300 Euro für Rollenständer für Hörbücher sowie der Krankenbesuchsdienst über 200 Euro für Weiterbildungsmaßnahmen zu Unterstützung kranker und demenzerkrankter Gemeindemitglieder.

Seit dem vergangenen Jahr vergibt die Bank die Erlöse aus dem Gewinnsparen an weniger Vereine, um diesen größere Beträge zukommen zu lassen. Waren es in den vergangenen Jahren noch mehr als 20 Vereine, so erhalten mittlerweile noch knapp zehn Institutionen und Vereine das Geld. Über die Jahre verteilt sollen alle Gruppen weiterhin Unterstützung erfahren.