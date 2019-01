Vrees. In der Generalversammlung der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Vrees bedankten sich Pfarrer Clemens Schwenen und Bürgermeister Heribert Kleene (CDU) vor rund 80 Mitgliedern für das Engagement des Vereins, der außerdem seinen Vorstand neu wählte.

Schwenen bedankte sich bei der KLJB für die gute Zusammenarbeit mit der Kirche und zeigte sich erfreut über das Engagement der Jugendlichen. Das teilte die KLJB mit. Auch Kleene fand lobende Worte für den Verein. Er verwies darauf, dass der Einsatz in der Dorfgemeinschaft nicht selbstverständlich sei, und hob die große Bereitschaft des Vereins hervor. Besonders lobte er die Beteiligung der Landjugend am Wettbewerb Entente Florale Europe, bei dem die Gemeinde mit Gold ausgezeichnet wurde.

Die Vreeser Gruppe konnte nach eigenen Angaben auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken: Im Juni gewann sie das Niedersachsenquiz gegen zahlreiche Ortsgruppen aus der Diözese Osnabrück und dem KLJB-Landesverband Oldenburg. Zum weiteren Programm des abgelaufenen Jahres zählten unter anderem zwei Glaubenswochen, die Dorfreinigung, das Maibaumsetzen und der Ehrenamtstag der KLJB innerhalb des Bistums Osnabrück.

Durch Neuwahlen in der Versammlung verließen Felix Westermann nach sechs Jahren und Yvonne Rawe und Lena Elbers nach je drei Jahren Mitarbeit den Vorstand. Neu an die Vereinsspitze gewählt wurden die bisherigen Beisitzer Alina Büter, Tim Petersen und Hendirk Thoben.

Als Beisitzer vervollständigen nun Henning Rawe, Jan-Robert Aust und Christin Westermann den Vorstand. Außerdem gehören dem Vorstand Lars Bartels als erster Vorsitzender, Mareike Peters als zweite Vorsitzende, Max Ostermann als Kassenwart, Steffen Bartels als Schriftführer, Lukas Meyer und Theresa Dierkes an.

In 2019 steht eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt, die 72-Stunden-Aktion im Mai und die Landjugendfete am Samstag, 19. Januar, an, zu der rund 2000 Mitglieder erwartet werden.