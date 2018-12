KFD Lorup spendet 6780 Euro an Hospizvereine MEC öffnen

Silvia Dicken, Valentina Holm, Emmi Wichmann, Maria Kleimann, Anne Lukas, Michael Strodt, Martina Schmits und Christa Deters (v. l.) Vorstandsmitglieder des Sögler Hospizvereins und der kfd Lorup freuen sich über den Erfolg für die gute Sache. Foto: Birgit Brinker

Lorup. Mit Stolz und Freude erfüllt die Mitglieder der KFD Lorup der Erfolg des Adventsbasars, den sie am ersten Adventssonntag in Krulls Hus in Lorup veranstaltet haben. Insgesamt sind 6780 Euro zusammengekommen.