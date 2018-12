Lorup. Gleich zwei Verkehrsunfälle hat ein 20-jähriger betrunkener Autofahrer am Freitagabend in Lorup verursacht. Das teilte die Polizei mit.

Der Mann war gegen 19.20 Uhr auf der Rastdorfer Straße in Lorup in Richtung Vrees unterwegs. Zunächst kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Fahnenmast. Allerdings setzte er seine Fahrt fort und kam in Höhe der Einmündung Heidgarden erneut von der Fahrbahn ab, wo sein Auto gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild stieß.

Sehr aggressives Verhalten

Der durch die Unfälle leicht verletzte junge Mann zeigte sich nach Angaben der Polizei während der vor Ort durchgeführten Erstversorgung sehr aggressiv. Schlussendlich sei er jedoch mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Hier sei ihm eine Blutprobe entnommen worden. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.