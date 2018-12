Werlte. Die Hümmlinger Volksbank aus Werlte hat die Reinerträge aus dem Gewinnsparen verteilt. 18 Vereine aus dem Geschäftsgebiet konnten sich über insgesamt 18.842 Euro freuen.

Die Bankvorstände Günther Scheffczyk und Edwin König übergaben laut Mitteilung der Bank die Schecks an die Vertreter der Vereine. Geld gab es in Werlte für den Nikolausverein Wehm, die Handball- und die Leichtathletikabteilung des SV Sparta, den Modellflugclub, den Schützenverein Bockholte, die St. Sebastianus Schützenbruderschaft, die Band „St. Sixtus“, den Förderverein der Grundschule Werlte und den St.-Josef-Chor Wieste.

In Vrees wurden der SV Frisia, der Förderverein des Umweltbildungszentrums, der Schützenverein, der Förderverein der Grundschule, der Tennisverein und der Heimatverein bedacht. In Rastdorf gab es Geld für den Gospelchor „Spirit of Gospel“, die Kindertagesstätte St. Marien, die Grundschule, die Eltern-Kind-Gruppe, das Zeltlager St. Marien, den Sportverein und die Bücherei.

Insgesamt konnte die Hümmlinger Volksbank in diesem Jahr aus den Reinerträgen des Gewinnsparens, den Mitteln der Hümmlinger-Volksbank-Stiftung und den Bürgerstiftungen Werlte, Vrees und Ratdorf sowie den Spenden aus dem 125-jährigen Jubiläum der Bank mehr als 80.000 Euro spenden.

Wie die Bank in einer Mitteilung schreibt, wird das Gewinnsparen seit mehr als 65 Jahren durchgeführt. Die Sparer beteiligten sich am sozialen Engagement für die Region. Der Reinertrag zur Unterstützung von kulturellen und sozialen Einrichtungen ergibt sich aus dem Spieleinsatz von fünf Euro im Monat. Von diesen fünf Euro werden jeden Monat vier Euro gespart, die dem Gewinnsparer am Ende des Jahres in einer Summe wieder ausgeschüttet wird. Aus dem Spieleinsatz von einem Euro ergeben sich im Laufe des Jahres die Reinerträge, die am Ende des Jahres unter bestimmten Voraussetzungen an die Vereine und Institutionen gespendet werden.