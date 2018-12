Werlte. Die Grundschule in Werlte ist nach einem erfolgreichen Projektantrag beim Naturschutzbund (Nabu) als eine von 40 „Vogelzählschulen des Nordwestens“ ausgewählt worden. Laut Nabu sind die ersten Pakete mit Futtergeräten und Spezialfutter eingetroffen und wurden von den Kindern ausgepackt.

Wie es in einer Mitteilung des Naturschutzbundes heißt, bedankte sich Rektorin Mechthild Wigbers bei Jutta Over vom Nabu und bei Reinhold Menke von der Oldenburgischen Landesbank, die mit ihrer Stiftung das Projekt unterstützt. In Werlte findet der Aufbau der Futtergeräte auf dem Schulgelände durch die „Forscher-AG“ mit Lehrer Jan Zurborg statt. Schüler können von Dezember bis Februar die heimischen Vogelarten an der Futterstation erfassen. Damit möchte der Nabu nach Angaben von Over dem Rückgang von Artenkenntnis in der Bevölkerung entgegenwirken.

Wissen um die Vogelfütterung gefragt

Außerdem sei Wissen rund um die Vogelfütterung gefragt wie lange nicht mehr. Es sei nach ihren Worten gar nicht so einfach, den verschiedenen Vorlieben der Gartenvögel gerecht zu werden. Für Körnerfresser wie Finken, Sperlinge und Ammern, die mit einem kräftigen Schnabel ausgerüstet sind, eignen sich laut Over energiereiche Samen wie Hanfsaaten, Sonnenblumenkerne und Erdnüsse. Für Weichfutterfresser wie Rotkehlchen, Heckenbraunelle, Zaunkönig und Amseln sind Rosinen, Obst, Haferflocken, Kleie und Mohnsaaten die beste Stärkung. Weichfutterfresser suchen sich ihre Nahrung auch am Boden und fressen Kleintiere, die sich in der Laubstreu versteckt halten. Daher sei es für einen vogelfreundlichen Garten ratsam, Laubhaufen, Reisig und abgeblühte Stauden an einigen Stellen liegen zu lassen.

Naturnaher Schulhof mit vielen Gehölzen

Die Grundschule Werlte ist Over zufolge deshalb ausgewählt worden, weil sie über einen naturnahen Schulhof mit vielen Gehölzen verfügt. Außerdem sei ersichtlich, dass sie das Projekt nachhaltig in ihren Unterricht einbauen würden. An der Grundschule werden derzeit fast 500 Schüler aus 17 Nationen unterrichtet. Die Schule wird als inklusive fünfzügige Grundschule mit einem offenen Ganztagsbereich und angegliederten Schulkindergarten geführt. In den 20 Schulklassen und dem Schulkindergarten werden laut Nabu Klimaschutzdienste erfolgreich von den Schülern durchgeführt und die Themen des Klima- und Umweltschutzes sind in den Unterricht integriert.

40 Schulen ausgestattet

Mit dem Projekt „Vogelzählschulen“ möchte der Naturschutzbund nach eigenen Angaben zum Nachdenken anregen und wird dabei von der OLB-Stiftung unterstützt. Insgesamt 40 Schulen des ehemaligen Regierungsbezirks Weser-Ems seien mit verschiedenen Futtergeräten und –sorten ausgestattet worden.