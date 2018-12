Lorup. Das jüngste Loruper Großprojeket hat begonnen: Der Bau der neuen Kindertagesstätte am Steenkenkamp ist gestartet.

Die Tiefbauarbeiten haben begonnen, derzeit wird die Sohlplatte gefertigt. Im Anschluss wird der Rohbau errichtet. Es entsteht, so teilt es Christoph Wichmann von der Loruper Gemeindeverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mit, eine eingeschossige Kindertagesstätte mit einer Regelgruppe und zwei Krippengruppen.

Die Brutto-Grundfläche der Kita beträgt insgesamt knapp 1100 Quadratmeter, das Grundstück an der Straße Steenkenkamp hat eine Größe von knapp 6000 Quadratmetern. Die Kostenschätzung für den Bau der Kita beläuft sich laut Wichmann auf etwa zwei Millionen Euro.

Zahlreiche Gewerke vergeben

Bis dato sind die Erdarbeiten, die Rohbauarbeiten, die Zimmererarbeiten, Dacharbeiten, der Gerüstbau sowie Blitzschutz und Heizung/Sanitär vergeben worden. Wie Bürgermeister Wilhelm Helmer im jüngsten Gemeinderat mitteilte, sei man bei allen bislang vergebenen Gewerken noch im Rahmen der Kostenplanungen.









Für die übrigen Gewerke sind teilweise Submissionen durchgeführt worden, die Prüfung der Angebote ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Vereinzelte Gewerke müssen Anfang 2019 noch ausgeschrieben werden, teilt Wichmann weiter mit. Neben den drei Gruppenräumen werden Ruhe- und Intensivräume sowie Sanitäranlagen geschaffen. Insgesamt entstehen drei Bereiche für Krippe- und Regelgruppen sowie einem Trakt für die Angestellten und die Leitung.

Anzeige Anzeige









Das Gebäude wird mit Satteldach versehen, da sich diese am besten in die Wohnbebauung eingliedern, wie Architekt Stefan Knipper im Mai im Gemeinderat vorstellte. Die Fassade soll mit roten Verblendersteinen und Elementen in Holzoptik gestaltet werden.

Pläne vor zwei Jahren vorgestellt

Die Pläne zur neuen Kita hatte Helmer bereits vor knapp zwei Jahren beim Neujahrsempfang der Gemeinde vorgestellt. Aufgrund der steigenden Geburtenzahlen hatte man sich zu dem Schritt entschieden. Mittlerweile besteht akuter Platzbedarf, weshalb auch das ehemalige Gemeindebüro schon als Übergangslösung genutzt wird.