Lindern. In Lindern soll am Montagmittag ein bislang unbekannter Mann ein achtjähriges Mädchen angesprochen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, wurde der Polizei gemeldet, dass der Mann zwischen 13 und 13.10 Uhr das Mädchen im Bereich Großenging in der Alten Schulstraße angesprochen haben soll. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, soll der Mann nach einer ersten Ablehnung des Mädchens dieses am Arm gefasst haben. Daraufhin riss sich die Achtjährige los und lief zu ihrem nahegelegenen Haus.

Der Unbekannte soll ein schwarzes Auto, vermutlich einen Kombi, gefahren haben. Er soll einen dunklen Pullover mit Mütze getragen und schwarze, kurze Haare haben. Darüber hinaus habe der Mann gebrochen Deutsch gesprochen und nach Zigaretten gerochen. Außerdem soll er weiße Stoffhandschuhe getragen haben.

Wer Angaben zu diesem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lindern unter Telefon 05957 / 311 zu melden. Die Polizei fordert in der Mitteilung ebenfalls dazu auf, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen. So sei bereits eine Nachricht in den sozialen Medien über einen ähnlichen Vorfall in Molbergen verbreitet worden, der den Beamten nicht bekannt ist.