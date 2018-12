Werlte. Am Sportpark Brökersfehn in Werlte werden im kommenden Jahr keine Investitionen getätigt. Der Samtgemeindeausschuss hat sich für die erforderlichen, substanzerhaltenden Maßnahmen ausgesprochen.

Im Antrag der Grundschule, Oberschule und des Gymnasiums Werlte, dem sich auch sie SPD angeschlossen hatte, kamen Forderungen für Investitionen mit Kosten von 250.000 bis 300.000 Euro zum Tragen. Wie Samtgemeindebürgermeister im jüngsten Samtgemeinderat berichtete, habe sich der Samtgemeindeausschuss gegen die Investitionen ausgesprochen. Auch im Schulausschuss sei dieses Thema bereits "kontrovers diskutiert" worden.

Viele große Projekte zu stemmen

Wie Bernd Albers (CD) ergänzte, seien derzeit in der Samtgemeinde viele Projekte in der Umsetzung, sodass die Mittel nicht vorhanden seien. Nach Abschluss der größten Maßnahmen wie dem Bau der Grundschule in Werlte oder der Sanierung der Grundschulen in Wehm und Vrees könne wieder über dieses Projekt gesprochen werden. Substanzerhaltende Maßnahmen würden vorgenommen, sagte Kewe, der einräumte, dass im Laufe der Jahre Beeinträchtigungen an der Sportanlage entstanden seien. "Wir werden uns dieser Aufgabe annehmen", sagte Kewe, das Projekte werde aber derzeit zurückgestellt.

Keine Prioritätenliste

Heinz Schwarte (SPD) beklagte, dass der im Antrag von der SPD gewünschte zeitliche Rahmen für eine Umsetzung der Maßnahmen sowie eine Prioritätenliste gar nicht von der Verwaltung berücksichtigt worden sei. Die substanzerhaltenden Maßnahmen am Sportpark müssten ohnehin gemacht werden, so Schwarte. Er zeigte sich zudem "überrascht" davon, wie spendabel mit dem Geld etwa bei der Planung des neuen Feuerwehrhauses in Lorup mit vier anstatt drei benötigten Stellplätzen umgegangen werde.

Zusätzliche Räume gefordert

Im Antrag forderten die Schulen und die SPD die Errichtung notwendiger baulicher Anlagen wie eine überdachte Tribüne, ein Schiedsrichter-, Wettkampf- und Erste-Hilfe-Raum, sanitäre Anlagen oder eine Umkleide. Auch Garagen zur Aufbewahrung der Sportgeräte und Materialien sowie eine Kugelstoßanlage würden benötigt. Zudem wurde im Antrag auf die Wartung und Erneuerung der Schulsportfreianlage Brökersfehn hingewiesen. Der Antrag wurde vom Sportverein Sparta Werlte (Abteilungen Leichtathletik und Rugby) mit dem Hinweis unterstützt, dass es von Vorteil wäre, wenn drei getrennte Aufbewahrungsorte (Schulen, Leichtathletik, Rugby) geschaffen werden.