Werlte. Mit zahlreichen attraktiven Angeboten haben die Händler beim zweiten Moonlight-Shopping vor Weihnachten wieder zahlreiche Interessierte in die Geschäfte der Stadt Werlte gelockt.

Gerne wurde von den Kunden die Möglichkeit für den abendlichen Einkaufsbummel durch die weihnachtlich erleuchtete Stadt genutzt. In den Geschäften ließ es sich dabei auch so kurz vor dem Weihnachtsfest noch in entspannter Atmosphäre bummeln und einkaufen.

Die Geschäftsleute hatten sich erneut einiges einfallen lassen, um den langen Einkaufsabend zusätzlich attraktiv zu gestalten. Mit Rabattaktionen und weiteren Extras wie Gutscheinen oder Verkostungseinladungen wurden die Kunden in den Geschäften belohnt. Ein eigens aufgebauter „Mini-Weihnachtsmarkt“ erwartete die Kunden beim Möbelhaus Wilken. Hier wurden für den guten Zweck Weihnachtsbäume versteigert. 2350 Euro kamen dabei sowie durch zusätzliche Spenden für die Arbeit der Belu Ugandahilfe zusammen.