Werlte. Nach dem Abriss des Jugendheims am Kindergarten St. Sixtus in Werlte beginnen nun die Arbeiten an der neuen Krippe, die eigenständig unter dem Namen St. Anna betrieben werden soll.

Zum Baustart an der Marktstraße waren neben zahlreichen Gästen aus Verwaltung, Politik, Baufirmen und Planern auch Kinder aus dem benachbarten Kindergarten St. Sixtus anwesend. Sie hatten ein Bild gemalt, das gemeinsam mit einer Ems-Zeitung und den Bauplänen in einer Zeitkapsel versiegelt und in die Grundmauern des neuen Gebäudes eingelassen wird.

1,4 Millionen Euro Kosten

Das Gelände neben dem Kindergarten ist vorbereitet, in der kommenden Woche wird mit den Arbeiten am Fundament begonnen, wie Bürgermeister Daniel Thele sagte. Es entsteht ein knapp 600 Quadratmeter großer Bau mit zwei Gruppen und Nebenräumen sowie Sanitäranlagen. Die Kosten dafür betragen laut Thele 1,4 Millionen Euro. Davon werden 600.000 Euro aus Fördermitteln des Kreises und Landes gezahlt, den Rest übernimmt die Stadt Werlte. „Das tut weh, aber für unsere Kinder machen wir das gerne“, so Thele.

Rohbau zu Weihnachten fertig

Die Firma JTW aus Werlte wird die Rohbauarbeiten vornehmen, bevor Jansen Holzbau mit dem Holzrahmenbau samt Dachstuhl beginnt. Anschließend werden die Wände verklinkert. Das Unternehmen Niermann wird die Dachdecker- und Klempnerarbeiten durchführen. Schon zu Weihnachten soll das Gebäude stehen, „gutes Wetter vorausgesetzt“, so Thele.

Nächsten Sommer bezugsfertig

Danach folgen die Fenster, der Innenausbau, die Einrichtung und die Außenanlagen. Bleibt alles im Zeitplan, ist die neue Kita, die eigenständig unter dem Namen St. Anna von der Kirchengemeinde St. Sixtus betrieben werden soll, zum kommenden Kindergartenjahr im August fertig.

Der Bau sei nötig geworden, da die Stadt Werlte „jung und dynamisch sei“, so Thele. Das Wachstum halte weiter an, und besonders viele Familien ließen sich in der Stadt nieder, so der Bürgermeister weiter. Deshalb seien die Krippenplätze mittlerweile knapp. Bereits im Dezember 2016 habe man sich Gedanken über eine neue Krippe gemacht. Zum Jahresende fehlen in der Stadt Werlte 24 Krippenplätze.

Neue Kita in Planung

Auch im kommenden Sommer werde die neue Krippe gleich wieder voll sein, sagte Thele. Deshalb mache man sich derzeit Gedanken über eine neue, dann vierte Kita im Stadtgebiet.

Anzeige Anzeige

Thele betonte die gute Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde um Pfarrer Josef Wilken und den Kirchenvorstand. Wilken erklärte, dass das Niedersächsische Schulgesetz vorsehe, dass die Krippe eigenständig betrieben werden soll. Auch in Kindergärten seien Fachkräfte gefragt, in Werlte mache er sich bei den guten Kindergartenleitungen aber keine Sorgen um den Betrieb der Einrichtungen, so Wilken.