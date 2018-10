pm Rastdorf Der Rastdorfer Chor, „Spirit of Gospel“ lädt zu einem Herbstkonzert ein.

Am Sonntag, 21. Oktober 2018, präsentiert der Chor eine Auswahl seiner Lieder aus den vergangenen 18 Jahren seit seiner Gründung. Zum Repertoire des gemischten Chores unter der Leiterin Renate Biener gehören neben bekannten Gospels auch andere geistliche sowie auch weltliche Lieder. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der St. Marien Kirche in Rastdorf. Der Eintritt zum Konzert ist frei.