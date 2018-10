Werlte/Lingen. Gut 15 Jahre hat der Werlter Karl-Heinz Kösters für Siemens Projekte im Bereich Mobilfunk auf der halben Welt umgesetzt. Ende 2010 kehrte der heute 49-Jährige ins nördliche Emsland zurück und baute in seiner Heimatstadt mit Elrotec ein Unternehmen auf, das Roboter zum Leben erweckt und Prozesse in der Industrie automatisiert. Was hat ihn zurück in seine Heimat gezogen?

Sogenannte kollaborative Roboter sind in der Industrie schon seit vielen Jahren ein großer Trend. Es sind Roboter, die mit Menschen gemeinsam arbeiten und im Produktionsprozess nicht durch Schutzeinrichtungen von diesen getrennt sind. "Schweißen und biegen von Metallteilen sind ein gutes Beispiel", erklärt Karl-Heinz Kösters, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Elrotec in Werlte. Das Entscheidende bei diesen Robotern ist weniger die Mechanik, also die Bauteile, mit denen die Roboter zusammengesetzt sind, sondern die Applikationen, also die Computerprogramme, mit denen die Roboter zum Leben erweckt werden. Und auf diese Applikationen hat sich Elrotec spezialisiert, Kösters erkannte den Trend bereits Ende 2010, als er in die Stadt im nördlichen Emsland zurückkehrte.

Denn bereits während des Elektrotechnik-Studiums in Osnabrück zog es den gebürtigen Werlter für den Siemens-Konzern nach Skandinavien. „Die Offenheit der Menschen in Schweden hat mich sehr beeindruckt“, blickt Karl-Heinz Kösters zurück. Dort lebte er Mitte der 1990er Jahre in einem 300-Einwohner-Ort, in dem es ein großes, metallverarbeitendes Werk gab, dem er bei der Modernisierung des Computernetzwerkes half.





Für ihn war das Praxissemester in Nordeuropa die Initialzündung, weiter im Ausland tätig sein zu wollen. Für Siemens Networks (später Nokia-Siemens) setzte er diverse Telekommunikations-Projekte um. Kösters lebte mit seiner Frau Helga, die gebürtig aus Werlte stammt, und Sohn Frederic unter anderem zwei Jahre in Shanghai (China) und fünfeinhalb Jahre in Jakarta (Indonesien). In dem Inselstaat, mit rund 255 Millionen Einwohnern der viertbevölkerungsreichste Staat der Welt, baute er mit den Kollegen quasi aus dem Nichts ein Mobilfunknetz auf, das am Ende 95 Prozent der Bevölkerung erreichte und zeitweise als das modernste Mobilfunknetz der Welt galt. Es bescherte dem Siemens-Konzern Milliarden-Einnahmen.



Ende 2010 ins Emsland zurückgekehrt

Im Januar 2007 wechselte er in die Siemens-Zentrale in München, steuerte für Nokia Siemens Networks fast 330 Projekte weltweit, ehe er im Februar 2009 zu Landis + Gyr in der Schweiz wechselte, um intelligente Strom- und Gasnetze in Skandinavien aufzubauen. „Ende 2010 hatte ich das Nomadenleben satt, ich hatte meiner Familie versprochen, mit 40 ins Emsland zurückzukehren. Hier sind unsere Familie, Freunde, das gesamte Umfeld“, erzählt Karl-Heinz Kösters, der ein Teil der bei Siemens erwirtschafteten Einnahmen dafür verwendete, eine Selbständigkeit im Emsland aufzubauen.





Anzeige Anzeige

Großes Potenzial sah er dabei in der Automatisierung und Robotertechnik. Er ließ sich bewusst Zeit mit seinem Vorhaben. „Wenn ich etwas anfange, will ich sehr gut sein in dem, was ich tue, will der Beste und Schnellste, aber nicht unbedingt der Größte sein.“ Einen ersten Durchbruch gab es durch die Zusammenarbeit mit der Firma Universal Robots, einem dänischen Hersteller und Weltmarktführer von kleineren flexiblen Roboterarmen im industriellen Bereich. „Vereinfacht gesagt, geht es ums Schweißen, Greifen und Formen von Metallteilen“, erklärt Kösters. Für diese sogenannten kollaborativen Roboter entwickelte der Werlter Computerprogramme, die immer weiter verbessert wurden. Inzwischen arbeitet Kösters mit Unternehmen wie Trumpf (Weltmarktführer bei Werkzeugmaschinen) und Lorch (Schweißgeräte-Hersteller) zusammen, die Zahl der Mitarbeiter wuchs in diesem Jahr auf zehn.

Vortrag beim Wirtschaftstag in Lingen

In den kommenden fünf Jahren will der Werlter Elrotec „richtig groß machen“, wie er sagt, der Umsatz soll sich vervielfachen. Dazu hat der Unternehmer in Werlte ein ein Hektar großes Grundstück erworben, geplant sind Niederlassungen in Süddeutschland, mehreren europäischen Ländern und den USA. Potenzial sieht der 49-Jährige unter anderem bei Schlachthöfen (für Weidemark in Sögel hat er bereits Roboter entwickelt), der Automobilindustrie und der Luftfahrtbranche. Mit Sohn Frederic, der inzwischen 22 Jahre alt ist und in Osnabrück Automatisierungstechnik studiert, steht der Nachfolger bereits in den Startlöchern. Er arbeitet bereits als Programmierer bei Elrotec mit.

Am Donnerstag, 18. Oktober, wird Karl-Heinz Kösters beim 4. Wirtschaftstag Nordwest der Ems-Achse am Campus Lingen einen Vortrag halten. Der Titel: „Aus dem Emsland in die Welt und zurück“.