Lorup. Die dreitägige Kirmes in Lorup findet am Montag, 15. Oktober, ihren Ausklang. Bereits zwei Tage zuvor startete das traditionelle Dorffest in der Hümmlinggemeinde.

Mit einer Party im Festzelt wurde das Fest am Samstagabend eingeläutet. Am Sonntag war die ganze Gemeinde aufgefordert mitzufeiern. Schönstes spätsommerliches Wetter lockte am Sonntagnachmittag viele Besucher auf den Kirmesplatz hinter Krulls Hus. Buntes Markttreiben mit Buden und Fahrgeschäften,

Aktionen der Landjugend, die Ausstellungen des Heimatrings und des Kaninchenzuchtvereins zogen auch viele auswärtige Gäste nach Lorup. Als besonderer Programmpunkt waren in diesem Jahr die verschiedenen Vereine des Ortes aufgefordert, sich beim Fußballdart untereinander zu messen. Am Abend wurde mit der Begleitung der Band Silvermoon im Festzelt getanzt.

Auch am dritten Kirmestag laden Fahrgeschäfte und Buden große und kleine Besucher auf die Loruper Kirmes ein. Foto: Birgit Brinker



Montag geht es um 10 Uhr los

Am Montag geht die Loruper Kirmes in die letzte Runde. Von 10 bis 11 Uhr sind die Besucher zu einem kostenlosen Frühstück ins Festzelt eingeladen. Gegen 11.30 Uhr sticht Bürgermeister Wilhelm Helmer ein Fass an und lädt zu Freibier ein. Für die musikalische Begleitung des Frühschoppens sorgt der Musikverein Heidegruß. Auch die Ausstellungen des Heimat-Rings und des Kaninchenzuchtvereins sind am Montag noch geöffnet.

Die Gaststätten „Zum Käpt’n“ und „Bin Knöpker“ bieten mittags den traditionellen Hümmlinger „Baukweitenjanhinnerk“ – den Buchweizenpfannkuchen – an. Ein DJ sorgt ab dem Nachmittag im Festzelt für einen stimmungsvollen Ausklang der Loruper Kirmes 2018.