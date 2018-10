Als der Detektiv die Ware aus einem Diebstahl zurück in den Markt bringen wollte, wurde er durch einen weiteren unbekannten Mann angesprochen und geschlagen. Symbolfoto: Jörn Martens

pm/dgt Löningen/Lingen. In einem Supermarkt an der Lindenallee in Löningen ist am Mittwochnachmittag ein 35 Jahre alter Ladendetektiv von einem bisher unbekannten Mann geschlagen und getreten worden.